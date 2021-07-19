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    Яка вакцина від Covid-19 найкраща: Ляшко дав пораду українцям

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    Віктор Ляшко вакцинувався AstraZeneca - Яка вакцина від Covid-19 найкраща: Ляшко дав пораду українцям
    Віктор Ляшко вакцинувався AstraZeneca
    Фото: facebook.com/viktor.liashko

    Глава МОЗ агітує українців негайно вакцинуватися, а не шукати «маркетингові пастки»

    Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи «кращої» вакцини, оскільки найкраща – та, яка вже введена. Про це він заявив у коментарі новинам «Сьогодні».

    «Найкраща вакцина – та, яка введена в організм і вже працює. Тому, я вам серйозно кажу, не треба шукати і дивитись оці маркетенгові пастки. Просто звернутись до свого сімейного лікаря, записатись на щеплення, прийти – і щепитись. І, повірте, це вам буде захист. Навіть не запитуйте чим», – стверджує міністр.

    Він додав, що сам, як лікар, зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca у Кагарлицькій районній лікарні і через три місяці йому ввели другу дозу.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

    Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: міністр щеплення Віктор Ляшко
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    Яка вакцина від Covid-19 найкраща: Ляшко дав пораду українцям