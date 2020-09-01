ЗМІ: ще один нардеп від «Батьківщини» заразився коронавірусом



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Народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько

Наразі нардеп перебуває на самоізоляції

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько заразився коронавірусом.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, про COVID-19 в нардепа стало відомо в понеділок. Зараз він перебуває на самоізоляції.

За даними сайту Верховної Ради, Крулько не було на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Але минулого тижня він був у парламенті.

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Нагадаємо, 25 серпня з'явилася інформація, що лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

Згодом депутат з «Батьківщини» Вадим Івченко заявив, що Тимошенко у критичному стані, але не підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

23 серпня, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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Пізніше інформацію підтвердила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

Як відомо, станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату Верховної Ради.