ЗМІ: ще один нардеп від «Батьківщини» заразився коронавірусом
Наразі нардеп перебуває на самоізоляції
Народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько заразився коронавірусом.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, про COVID-19 в нардепа стало відомо в понеділок. Зараз він перебуває на самоізоляції.
За даними сайту Верховної Ради, Крулько не було на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Але минулого тижня він був у парламенті.
Нагадаємо, 25 серпня з'явилася інформація, що лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.
Згодом депутат з «Батьківщини» Вадим Івченко заявив, що Тимошенко у критичному стані, але не підключена до апарату штучної вентиляції легенів.
23 серпня, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.
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Пізніше інформацію підтвердила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.
Як відомо, станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату Верховної Ради.