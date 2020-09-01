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    ЗМІ: ще один нардеп від «Батьківщини» заразився коронавірусом

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    Народний депутат від фракції &laquo;Батьківщина&raquo;&nbsp;Іван Крулько - ЗМІ: ще один нардеп від «Батьківщини» заразився коронавірусом
    Народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько

    Наразі нардеп перебуває на самоізоляції

    Народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько заразився коронавірусом.

    Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело.

    За словами співрозмовника видання, про COVID-19 в нардепа стало відомо в понеділок. Зараз він перебуває на самоізоляції.

    За даними сайту Верховної Ради, Крулько не було на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Але минулого тижня він був у парламенті.

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    Нагадаємо, 25 серпня з'явилася інформація, що лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень.

    Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

    Згодом депутат з «Батьківщини» Вадим Івченко заявив, що Тимошенко у критичному стані, але не підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

    23 серпня, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Пізніше інформацію підтвердила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

    Як відомо, станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату Верховної Ради.

    Батьківщина здоров'я депутат партії політика коронавірус Іван Крулько
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