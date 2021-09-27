Головний санлікар розповів про атипові симптоми штаму «Дельта»

Зараз МОЗ стикається з тим, що клінічний перебіг «Дельти» змінився

Медики фіксують невеликий відсоток атипових симптомів

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали атипові симптоми штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, зараз МОЗ стикається з тим, що клінічний перебіг «Дельти» є дещо іншим, ніж раніше. Також початкові симптоми дещо відрізняються.

«Але, думаю, що після того, як ми або отримаємо офіційну позицію ВООЗ, або зберемо доказову інформацію про симптоми, які є найбільш характерними, тоді ми вже зможемо вийти з офіційним роз'ясненням», – пояснив Кузін.

Крім того, головний санітарний лікар повідомив, що в інших країнах реєстрували невеликий відсоток атипових симптомів.

«Тобто не у 100% випадків «Дельта»-варіанту є кишкові розлади тощо. Це по суті 5-7% від загальної кількості», – повідомив він.

За словами Кузіна, зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і «Дельта»-штаму починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: це нежить, слабкість, підвищення температури тіла.

У вакцинованих людей у разі інфікування спостерігається стерта субклінічна форма захворювання, яка протікає простіше і без типових симптомів.

Раніше лікар назвав нові серйозні симптоми коронавірусу.

Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус.