  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Головний санлікар розповів про атипові симптоми штаму «Дельта»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зараз МОЗ стикається з тим, що клінічний перебіг &laquo;Дельти&raquo; змінився - Головний санлікар розповів про атипові симптоми штаму «Дельта»
    Зараз МОЗ стикається з тим, що клінічний перебіг «Дельти» змінився
    фото: vz.com

    Медики фіксують невеликий відсоток атипових симптомів

    У Міністерстві охорони здоров'я України назвали атипові симптоми штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю «РБК-Україна».

    За його словами, зараз МОЗ стикається з тим, що клінічний перебіг «Дельти» є дещо іншим, ніж раніше. Також початкові симптоми дещо відрізняються.

    «Але, думаю, що після того, як ми або отримаємо офіційну позицію ВООЗ, або зберемо доказову інформацію про симптоми, які є найбільш характерними, тоді ми вже зможемо вийти з офіційним роз'ясненням», – пояснив Кузін.

    Крім того, головний санітарний лікар повідомив, що в інших країнах реєстрували невеликий відсоток атипових симптомів.

    «Тобто не у 100% випадків «Дельта»-варіанту є кишкові розлади тощо. Це по суті 5-7% від загальної кількості», – повідомив він.

    За словами Кузіна, зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і «Дельта»-штаму починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: це нежить, слабкість, підвищення температури тіла.

    У вакцинованих людей у разі інфікування спостерігається стерта субклінічна форма захворювання, яка протікає простіше і без типових симптомів.

    Раніше лікар назвав нові серйозні симптоми коронавірусу.

    Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

    Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус.

    Читайте також інтерв’ю:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус Ігор Кузін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Головний санлікар розповів про атипові симптоми штаму «Дельта»