За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 37 тисяч осіб

Протягом доби працювали 308 мобільних бригад, трохи більше тисячі пунктів щеплення та понад 350 центрів вакцинації

Загалом в Україні проведено 12,2 млн щеплень

За минулу добу, 26 вересня, 37,2 тис. людей вакциновано в Україні проти Covid-19. Одну дозу отримали 21,8 тис. людей, повністю імунізовані – 15,3 тис. осіб, повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 308 мобільних бригад, трохи більше тисячі пунктів щеплення та понад 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 6,8 млн людей, з них отримали дві дози близько 5,5 млн людей.

Загалом в Україні проведено 12,2 млн щеплень.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус.