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    За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 37 тисяч осіб

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    Протягом доби працювали 308 мобільних бригад, трохи більше тисячі пунктів щеплення та понад 350 центрів вакцинації - За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 37 тисяч осіб
    Протягом доби працювали 308 мобільних бригад, трохи більше тисячі пунктів щеплення та понад 350 центрів вакцинації
    фото: glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено 12,2 млн щеплень

    За минулу добу, 26 вересня, 37,2 тис. людей вакциновано в Україні проти Covid-19. Одну дозу отримали 21,8 тис. людей, повністю імунізовані – 15,3 тис. осіб, повідомляє пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали 308 мобільних бригад, трохи більше тисячі пунктів щеплення та понад 350 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 6,8 млн людей, з них отримали дві дози близько 5,5 млн людей.

    Загалом в Україні проведено 12,2 млн щеплень.

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    Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 37 тисяч осіб