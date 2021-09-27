За добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 37 тисяч осіб
Загалом в Україні проведено 12,2 млн щеплень
За минулу добу, 26 вересня, 37,2 тис. людей вакциновано в Україні проти Covid-19. Одну дозу отримали 21,8 тис. людей, повністю імунізовані – 15,3 тис. осіб, повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали 308 мобільних бригад, трохи більше тисячі пунктів щеплення та понад 350 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 6,8 млн людей, з них отримали дві дози близько 5,5 млн людей.
Загалом в Україні проведено 12,2 млн щеплень.
Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус.