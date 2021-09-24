Лікар назвав нові серйозні симптоми коронавірусу

У нових пацієнтів з коронавірусом рідко фіксують втрату смаку і нюху

У людей з коронавірусом переважно фіксують розлади системи травлення

На Прикарпатті у людей, які потрапили в стаціонар з коронавірусом, переважно фіксують розлади системи травлення. Такі симптоми як втрата смаку та нюху спостерігаються лише в рідкісних випадках. Про це «Укрінформу» розповів в.о. директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

«Переважають розлади шлунково-кишкового тракту і простудні симптоми, плюс – підвищена температура. Робимо ПЛР-тест і підтверджується коронавірус. Рідко спостерігаємо втрату смаку та нюху у цих пацієнтів, як було раніше», – зазначив він.

Стовбан підкреслив, що реанімації забиті переважно літніми пацієнтами, які не були щеплені. Щодня в обласну інфекційну лікарню госпіталізують 5-6 осіб. Зі 170 койко-місць зайнято 110.

Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

Тим часом кількість госпіталізацій дітей в США з Covid-19 різко зросла з тих пір, як «Дельта»-варіант коронавірусу став переважаючим, проте нове дослідження показує, що припущення про більшу небезпеку і викликання більш важкої форми захворювання, необгрунтовані.

Раніше педіатр із британського Інституту дитячого здоров'я UCL Теренс Стівенсон заявив, що приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання.

У той же час львівські медики рятують п’ятирічну дівчинку, в якої діагностували коронавірус. У дитини легені уражені на 80%.