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    Covid-19 в Одеській області: за добу підтверджено 163 випадки

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    За останню добу по Україні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області - Covid-19 в Одеській області: за добу підтверджено 163 випадки
    За останню добу по Україні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області
    Фото з відкритих джерел

    Померло від початку пандемії 3223 жителів області

    В Одеській області протягом доби, 26 вересня, на коронавірус захворіли 163 людини.

    Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили майже у 152 тис. мешканців Одеської області. За минулу добу хворобу діагностували у 163 людей. За весь період понад 141 тис. пацієнтів вже одужали. Померло від початку пандемії 3223 жителя області. Протягом минулої доби – 6 людей.

    Загалом за минулу добу, 26 вересня, в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

    Як відомо, повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців.

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    Теги: Одещина хвороби коронавірус
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    Covid-19 в Одеській області: за добу підтверджено 163 випадки