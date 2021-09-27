Covid-19 в Одеській області: за добу підтверджено 163 випадки
Померло від початку пандемії 3223 жителів області
В Одеській області протягом доби, 26 вересня, на коронавірус захворіли 163 людини.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили майже у 152 тис. мешканців Одеської області. За минулу добу хворобу діагностували у 163 людей. За весь період понад 141 тис. пацієнтів вже одужали. Померло від початку пандемії 3223 жителя області. Протягом минулої доби – 6 людей.
Загалом за минулу добу, 26 вересня, в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.
Як відомо, повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців.
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