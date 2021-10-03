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    Імунолог пояснив, чи треба вакцинувати людей, які пережили трансплантацію

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    На думку Лапіна, рекомендації із приводу зміни інструкцій щодо вакцинуванації мали б надати хірурги-трансплантологи - Імунолог пояснив, чи треба вакцинувати людей, які пережили трансплантацію
    На думку Лапіна, рекомендації із приводу зміни інструкцій щодо вакцинуванації мали б надати хірурги-трансплантологи
    фото з відкритих джерел

    Через формальності в Україні не щеплюють людей після трансплантації

    На сьогодні в Україні діє наказ МОЗ №2070, який обмежує право лікарів вакцинувати деякі категорії людей, зокрема, онкохворих та, наприклад, людей, що пережили трансплантацію. Про це розповів український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, ідеться у матеріалі «Главкома» «Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу».

    «Наприклад, нещодавно до мене підходив колега, питав, чи можна вакцинувати пацієнта з трансплантованою ниркою. Згідно з наказом №2070, не можна, однак цей наказ видавався до початку пандемії Covid-19. Нині ж така група пацієнтів якраз у групі ризику щодо Covid-19, тому їх би вакцинувати у першу чергу», – пояснив Лапій.

    Лікар також додав, що хірурги-трансплантологи мали б цікавитися практикою в інших країнах і надати відповідні рекомендації.

    Слід зазначити, що в інших країнах світу практика із вакцинування людей, що перенесли трансплантацію органів, суттєво відрізняється від тієї, яка діє наразі в Україні. Зокрема, у Великій Британії люди, що перенесли транплантацію органів були у числі перших, щодо кого стали застосовувати третю дозі вакцини, поряд із ВІЛ-інфікованими та онкохворими.

    Це пов'язано із тим, що після трансплантації для збереження пересадженого органу люди змушені приймати спеціальні препарати, імуносупресори. Вони знижують рівень імунітету і роблять людей більш вразливими до інфекцій, зокрема, коронавірусу.

    Детальніше про протипоказання, які нині офіційно затверджені в Україні, читайте тут.

    Також нагадаємо, що раніше МОЗ оприлюднив, кому протипоказано вакцинуватися від Covid-19.

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    Теги: лікар наказ щеплення вакцинація коронавірус Федір Лапій
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    Імунолог пояснив, чи треба вакцинувати людей, які пережили трансплантацію