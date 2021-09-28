Прикордонників примушують вакцинуватися від коронавірусу під загрозою звільнення – ЗМІ

У ДПСУ поки не підтвердили інформацію щодо примусу особового складу до вакцинації

У Державній прикордонній службі України не підтвердили дану інформацію

Українським прикордонникам було доведено вимоги розпорядження керівництва Державної прикордонної служби України (ДПСУ) від 27 вересня щодо обов’язкової вакцинації усіх співробітників. Про це повідомляють ЗМІ, а також Facebook-спільноти, що висвітлюють діяльність ДПСУ.

У розпорядженні, нібито, йдеться про те, що віднині до виконання обов’язків допускатиметься лише той персонал, який вакциновано двома щепленнями, вакциновано однією дозою за умови ненастання терміну вакцинації другою, та тих, хто має медичну довідку про відтермінування вакцинації, оскільки перехворів на коронавірус. Також виконувати обов’язки, нібито, дозволятиметься тим, хто має негативний ПЛР-тест, проведений не пізніше, ніж 72 години до представлення.

Зазначається, що решта персоналу до виконання обов’язків не допускатиметься.

Також у повідомленнях йдеться про те, що відносно прикордонників, яких не було допущено до виконання обов’язків, планується призначати службове розслідування з приводу неприбуття на службу (на роботу), а за результатами розслідування – накладати на них стягнення. За наявності двох-трьох стягнень їх, нібито, планується звільняти з лав ДПСУ.

У Державній прикордонній службі України Главкому не підтвердили цю інформацію, зазначивши, що поки подібних розпоряджень керівництва Служби до особового складу не доводили, та уточнили, що ситуація може змінитися до кінця дня.

Нагадаємо, прикордонники за місяць виявили понад 500 недійсних Covid-сертифікатів.