Комаровський розповів, які побічні ефекти бувають після вакцинації

Всі можливі побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу не несуть загрозу життю

Після вакцинації від коронавірусу у пацієнта можуть бути всього два ускладнення, і вони несмертельні. Якщо невакцинована людина захворіє на коронавірус, наслідки бувають набагато небезпечнішими. Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» доктор Євген Комаровський.

«Є таке поняття, як реакція – те, що має бути. І є ускладнення – це те, що небезпечно, чого не має бути або що буває дуже рідко. Реакція в місці введення вакцини буває досить часто. Все, що ми можемо зробити – прикласти холодне до місця, більше нічого. Головне не гріти, якщо дуже болить – прийняти ібупрофен або парацетамол в порядку самолікування. Коли ви втрачаєте свідомість, просто купа людей непритомніє в кабінетах лікарів від виду шприца, духоти, черги, якихось судинних спазмів – все це, за великим рахунком, реакції», – сказав доктор.

За його словами, на сьогодні є два ускладнення від вакцин, обидва несмертельні.

«Перше: після введення векторних вакцин – AstraZeneca, Johnson & Johnson, «Супутник» – можливі тромботичні ускладнення, утворення тромбів. Вони виникають з частотою один раз на 100 тис. ін'єкцій. Небезпечний контингент – жінки від 20 до 50, особливо які курять, мають проблеми з венами і приймають гормональні контрацептиви. Я їм пораджу по можливості не використовувати векторні вакцини, а використовувати Pfizer, Moderna, Coronavac. Зараз це нескладно, оскільки векторні вакцини у нас скінчилися. Друге ускладнення відоме і описане для мРНК-вакцин – це розвиток міокардиту, частіше в молодих людей. Це несмертельно, проходить, але якщо ви відчули біль у серці, слабкість, запаморочення, аритмію – потрібно звернутися до лікаря», – розповів Комаровський.

Лікар додав, що міокардит у молодих людей після перенесення інфекції виникають в кілька разів частіше, ніж після вакцинації.

Раніше Євген Комаровський зазначив, що у світі є: шведський варіант проходження епідемії коронавірусу – коли можна практично все; європейський варіант – коли не можна нічого; і український варіант – коли за законом нічого не можна, але насправді все можна.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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