«Ковідна рука». Імунолог пояснив природу найпоширенішої побічної реакції на щеплення

Лапій розказав, чи слід вацинуватися другою дозою людям, у яких була алергічна реакція на перший укол

Після вакцинації від коронавірусної інфекції інколи виникає місцева реакція: біль у місці уколу, почервоніння. У разі підозри на абсцес, людині слід звернутись до хірурга. Про це розповів український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, йдеться у матеріалі «Главкому» «Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу».

Лапій підкреслив, що визначати проблему самостійно людям без медичної освіти не варто: потрібно звернутися до сімейного лікаря, який зможе визначити це двома шляхами: пальпаторно (помацати) чи за допомогою УЗД-дослідження – воно виявить порожнину, відповідно, можна припустити, що у ній є гній.

У випадку виявлення абсцесу Лапій рекомендує застосовувати дренаж, оскільки позбутися проблеми за допомогою антибіотиків не вдастся. Вони ж можуть допомогти у випадку, якщо ж є запалення, але абсцесу немає.

Ще одним із видів місцевих реакцій, що частіше фіксувався після використання Moderna, за словами Лапіна, є висипання по типу кропивниці на шиї та грудях, рідше – на руці.

У таких випадках люди часто бояться йти на друге щеплення. «Висипи, про які йдеться, часто виникають на п’ятий-шостий день після щеплення. Це гіперчутливість сповільненого типу. Вона була описана для препаратів Pfizer та Moderna, трохи пізніше була зафіксована щодо вакцини AstraZeneca. Щодо CoronaVac таких описаних випадків я не зустрічав. У моєї колеги була така реакція на AstraZeneca: виcип на руці, це називається covid arm («ковідна рука»). Є спостереження, що вказують: після введення другої дози цієї ж вакцини, цього ж виробника повторно таких реакцій не виникало», – роз’яснює Лапій.

Лікар також уточнив, що говорити про тяжку алергічну реакцію на вакцину можна лише у разі, якщо через годину після щеплення виникла важка кропив’янка, набряк Квінке чи анафілактичний шок. У цих випадках повторна вакцинація тим саме препаратом заборонена.

Нагадаємо, раніше ізраїльський лікар розповів, чи можна вакцинуватися від Covid-19 та грипу одночасно.

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