Препарат запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - у 95 відсотках

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти Covid-19. У грудні 2020 року вона оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1 відсотка. Про це повідомляє DW.

Препарат запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - у 95 відсотках, випливає з даних, отриманих в ході третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

Згідно з результатами дослідження, оприлюдненими в Американському журналі акушерства і гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними та ефективними для вагітних.

У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти Covid-19, ефективний у боротьбі з варіантом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки.

Нагадаємо, США тимчасово закрили два центри вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) днями знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й тромбозами.

У Консультативній групі з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що зв'язок між вакциною проти Covid-19 виробництва AstraZeneca та випадками тромбозів вважається «ймовірним, але не підтвердженим».

Раніше британський Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) висловив побоювання з приводу безпеки застосування препарату AstraZeneca для людей у віці до 30 років. Він заявив, що дорослим у віці до 30 років без яких-небудь супутніх захворювань краще пропонувати альтернативу вакцині AstraZeneca там, де це можливо, через повідомлення про рідкісний побічний ефект – тромбоз головного мозку.

Італія вводить вікові обмеження на щеплення вакциною AstraZeneca. Австралія і Мексика не будуть вводити вікові обмеження для AstraZeneca