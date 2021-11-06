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    В Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу

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    Раніше найбільша кількість смертей за добу фіксувалася 25 жовтня - В Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу
    Раніше найбільша кількість смертей за добу фіксувалася 25 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    В Україні зафіксовано 25 063 нових випадків Covid-19

    За минулу добу в Україні зафіксовано 25 063 нових випадків Covid-19. Померло 793 особи – це рекордна кількість за весь період пандемії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    Раніше найбільша кількість смертей за добу фіксувалася 25 жовтня, коли померли 734 хворих.

    За минулу добу:

    • госпіталізовано – 5 057 осіб;
    • летальних випадків – 793 особи;
    • одужало – 11 817 осіб.

    Серед нових хворих – 1 541 дітей і 398 медпрацівників.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 058 014 осіб;
    • одужало – 2 504 236 осіб;
    • летальних випадків – 71 635 осіб;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.

    Найбільше померлих за добу в Херсонській області – 144. Також високі цифри в Дніпропетровській області – 89 померлих. На Київщині зафіксували 50 смертей, у Києві – 41.

    Найбільше нових випадків Covid виявили на Дніпропетровщині (2616) і Одещині (2177).

    Нагадаємо, на Миколаївщині ковідний апокаліпсис: родичі хворих штурмують лікарню з вимогою надати кисень (фото).

    26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

    Також, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

    У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

    Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

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    Теги: смерть коронавірус
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    В Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу