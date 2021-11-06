В Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу
В Україні зафіксовано 25 063 нових випадків Covid-19
За минулу добу в Україні зафіксовано 25 063 нових випадків Covid-19. Померло 793 особи – це рекордна кількість за весь період пандемії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Раніше найбільша кількість смертей за добу фіксувалася 25 жовтня, коли померли 734 хворих.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 5 057 осіб;
- летальних випадків – 793 особи;
- одужало – 11 817 осіб.
Серед нових хворих – 1 541 дітей і 398 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 058 014 осіб;
- одужало – 2 504 236 осіб;
- летальних випадків – 71 635 осіб;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.
Найбільше померлих за добу в Херсонській області – 144. Також високі цифри в Дніпропетровській області – 89 померлих. На Київщині зафіксували 50 смертей, у Києві – 41.
Найбільше нових випадків Covid виявили на Дніпропетровщині (2616) і Одещині (2177).
Нагадаємо, на Миколаївщині ковідний апокаліпсис: родичі хворих штурмують лікарню з вимогою надати кисень (фото).
26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.
Також, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.
У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.
Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.
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