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    У міській лікарні Миколаєва закінчився кисень: хворі на коронавірус у критичній ситуації

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    У Миколаєві не вистачає кисню в лікарнях - У міській лікарні Миколаєва закінчився кисень: хворі на коронавірус у критичній ситуації
    У Миколаєві не вистачає кисню в лікарнях
    Фото dw

    У п'ятницю 22 жовтня кисню було доставлено значно менше, ніж потрібно

    Надвечір у понеділок, 25 жовтня, у міськлікарні №5 Миколаєва склалася критична ситуація з подачею кисню коронавірусним хворим. Надзвичайна подія сталася з вини компанії, з якою укладено договір про постачання кисню.

    Як повідомляє портал «Новости-N», ще наприкінці минулого тижня у п'ятницю кисню було доставлено значно менше, ніж потрібно. У понеділок, 25 жовтня, спеціалізований автомобіль, який мав прибути в другій половині дня, так і не приїхав. У результаті тиск у централізованій системі значно знизився. Мала киснева станція незабаром повністю припинила роботу, запаси кисню у великій станції тануть буквально на очах.

    Керівництво лікарні зв'язалося з постачальником, проте причин зриву постачання фірма-постачальник не пояснила.

    У міській лікарні №5 перебуває близько 300 пацієнтів із діагнозом «коронавірусна інфекція». Більшість із них потребує кисневої підтримки, а для тих, хто переносить хворобу у тяжкій формі, постійна подача кисню – питання життя та смерті.

    Наразі до лікарні звозять вільні кисневі концентратори з усього міста. Концентратор не може замінити централізовану подачу кисню, проте здатний підтримати пацієнтів до того моменту, коли надзвичайну подію буде ліквідовано. Також вдалося заправити киснем кілька балонів на ПЗ «Зоря»-«Машпроєкт». За допомогою балонного кисню можна буде підтримати найважчих хворих.

    За розпорядженням голови міськздоров'я Ірини Шамрай, залишки кисню, які поки що залишилися у великій станції, подаватимуть лише на два відділення реанімації, оскільки для них відсутність кисню — справжня катастрофа.

    Як вдалося з'ясувати журналістам, договір на постачання кисню було укладено з дніпропетровською фірмою «Лідо».

    Нагадаємо, минулого тижня така ситуація склалася у Вознесенській багатопрофільній лікарні, яка приймає хворих з коронавірусною інфекцією – постачальник повідомив, що протягом кількох днів постачання кисню до лікарні буде припинено через відсутність його необхідних обсягів у основних виробників в Україні.

    Чиайте також: У лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні
    Теги: катастрофа автомобіль інфекція
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    У міській лікарні Миколаєва закінчився кисень: хворі на коронавірус у критичній ситуації