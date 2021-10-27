Ситуація з киснем у лікарнях нагадує фільм жахів

Два заводи, які виробляють медичний кисень, стали на профілактику

Як влада протистоїть пандемії

Коли вам політики з екранів телевізорів розповідатимуть, що ситуація під повним контролем із постачанням кисню, знайте, вони лише у понеділок, 25 жовтня, коли у лікарнях семи областей зник кисень, почали ворушитися.

Зеленський лише у понеділок дав доручення Шмигалю провести перемовини.

Два заводи стали на профілактику минулого тижня, про це знали за три тижні до цього, а доручення вийшло лише 25 жовтня, у понеділок.

Рівень планування – на сьогодні.

Стратегія – нам би день простояти, нам би ніч протриматись.

Документи просто треш та жах.

Джерело: блог Євген Істребіна

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