Ситуація з киснем у лікарнях нагадує фільм жахів
Як влада протистоїть пандемії
Коли вам політики з екранів телевізорів розповідатимуть, що ситуація під повним контролем із постачанням кисню, знайте, вони лише у понеділок, 25 жовтня, коли у лікарнях семи областей зник кисень, почали ворушитися.
Зеленський лише у понеділок дав доручення Шмигалю провести перемовини.
Два заводи стали на профілактику минулого тижня, про це знали за три тижні до цього, а доручення вийшло лише 25 жовтня, у понеділок.
Рівень планування – на сьогодні.
Стратегія – нам би день простояти, нам би ніч протриматись.
Документи просто треш та жах.
Джерело: блог Євген Істребіна