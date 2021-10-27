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    Думки вголос

    Ситуація з киснем у лікарнях нагадує фільм жахів

    Два заводи, які виробляють&nbsp;медичний кисень,&nbsp;стали на профілактику - Ситуація з киснем у лікарнях нагадує фільм жахів
    Два заводи, які виробляють медичний кисень, стали на профілактику
    фото з відкритих джерел

    Як влада протистоїть пандемії

    Коли вам політики з екранів телевізорів розповідатимуть, що ситуація під повним контролем із постачанням кисню, знайте, вони лише у понеділок, 25 жовтня, коли у лікарнях семи областей зник кисень, почали ворушитися.

    Зеленський лише у понеділок дав доручення Шмигалю провести перемовини.

    Два заводи стали на профілактику минулого тижня, про це знали за три тижні до цього, а доручення вийшло лише 25 жовтня, у понеділок.

    Рівень планування – на сьогодні.

    Стратегія – нам би день простояти, нам би ніч протриматись.

    Документи просто треш та жах.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: медицина президент епідемія уряд коронавірус
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    Ситуація з киснем у лікарнях нагадує фільм жахів