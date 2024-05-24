У 2022 році кількість заражень сифілісом серед людей віком 15-49 років зросла на 1 млн

Інфікування сифілісом і гонореєю зростає рекордними темпами. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Інфікування чотирма хворобами, що передаються статевим шляхом – сифілісом, гонореєю, хламідіозом та трихомоніазом – становить понад 1 млн випадків щодня.

Зазначається, що у 2022 році кількість заражень сифілісом серед людей віком 15-49 років зросла на 1 млн – зараз є до 8 млн інфікованих. При цьому 230 тис. хворих померли. Найвище зростання захворюваності зафіксовано в Америці та Африці.

Також зросла захворюваність на гонорею. Станом на 2023 рік дев'ять країн повідомили про підвищений рівень стійкості збудника цього захворювання до ліків.

Всесвітня організація охорони здоров'я дійшла висновку, що ВІЛ і вірусний гепатит «продовжують створювати серйозні проблеми» для громадської охорони здоров'я, забираючи 2,5 млн життів на рік.

Крім того, з дослідження випливає, що кожного року в усьому світі понад один мільйон людей віком від 15 до 49 років заражаються хламідіозом і трихомоніазом.

Нагадаємо, протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

До слова, у Броварському районі Київської області зареєстрований другий випадок ботулізму за травень.