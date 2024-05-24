Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Інфікування сифілісом і гонореєю зростає рекордними темпами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Інфікування сифілісом і гонореєю зростає рекордними темпами
Інфікування чотирма хворобами, що передаються статевим шляхом становить понад 1 млн випадків щодня
фото з відкритих джерел

У 2022 році кількість заражень сифілісом серед людей віком 15-49 років зросла на 1 млн

Інфікування сифілісом і гонореєю зростає рекордними темпами. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Інфікування чотирма хворобами, що передаються статевим шляхом – сифілісом, гонореєю, хламідіозом та трихомоніазом – становить понад 1 млн випадків щодня.

Зазначається, що у 2022 році кількість заражень сифілісом серед людей віком 15-49 років зросла на 1 млн – зараз є до 8 млн інфікованих. При цьому 230 тис. хворих померли. Найвище зростання захворюваності зафіксовано в Америці та Африці.

Також зросла захворюваність на гонорею. Станом на 2023 рік дев'ять країн повідомили про підвищений рівень стійкості збудника цього захворювання до ліків.

Всесвітня організація охорони здоров'я дійшла висновку, що ВІЛ і вірусний гепатит «продовжують створювати серйозні проблеми» для громадської охорони здоров'я, забираючи 2,5 млн життів на рік.

Крім того, з дослідження випливає, що кожного року в усьому світі понад один мільйон людей віком від 15 до 49 років заражаються хламідіозом і трихомоніазом.

Нагадаємо, протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін. 

До слова, у Броварському районі Київської області зареєстрований другий випадок ботулізму за травень.

Читайте також: «П’ята хвороба». В Україні епідемія парвовірусу: що це таке
Теги: ВООЗ хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі вакцину випробували на мишах
Вчені створили вакцину від штамів коронавірусу, про які ще не відомо
6 травня, 23:31
Денге – це вірус, який передається людині через укус інфікованого комара
Франція попереджає про сплеск небезпечної хвороби напередодні Олімпіади
25 квiтня, 17:11
Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами на службі та ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я
Британська розвідка: росіяни скоюють дедалі більше вбивств після повернення з фронту
27 квiтня, 15:29
Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів
Які хвороби не звільняють від мобілізації: Міноборони оприлюднило список
3 травня, 15:16
В Конго менше половини людей, які хворі на віспу, проходять тестування
В одній з країн Африки виявлено нову небезпечну форму віспи
4 травня, 06:12
Зараз Європа стикається з декількома групами інфекційних захворювань, які спричинятимуть занепокоєння найближчим часом
До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ
16 травня, 09:08

Здоров'я

Інфікування сифілісом і гонореєю зростає рекордними темпами
Інфікування сифілісом і гонореєю зростає рекордними темпами
Ліки від магнітних бур: що робити, щоб полегшити свій стан
Ліки від магнітних бур: що робити, щоб полегшити свій стан
На Київщині зафіксовано другий випадок ботулізму за травень. Як захиститися від хвороби
На Київщині зафіксовано другий випадок ботулізму за травень. Як захиститися від хвороби
Експертка попередила охочих швидко схуднути про хитрість дієт-марафонів
Експертка попередила охочих швидко схуднути про хитрість дієт-марафонів
До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ
До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ
Корисні властивості спаржі та як її приготувати
Корисні властивості спаржі та як її приготувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
44K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
27K
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
21K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
12K
«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС
6470
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії

Новини

Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Вчора, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua