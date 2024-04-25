Франція попереджає про сплеск небезпечної хвороби напередодні Олімпіади

Денге – це вірус, який передається людині через укус інфікованого комара

У материковій частині Франції було зареєстровано понад 1649 завезених випадків лихоманки денге

Французькі органи охорони здоров’я попереджають про ризик завезених випадків лихоманки денге напередодні Олімпійських ігор через триваючий сплеск вірусу в Америці, повідомляє euronews.

За даними регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в Америці зареєстровано понад 5,2 мільйона випадків лихоманки денге, і багато країн стикаються з масштабними епідеміями.

Це більш ніж на 400 відсотків більше, ніж у середньому за останні п'ять років.

Денге – це вірус, який передається людині через укус інфікованого комара. Хоча багато інфекцій протікають безсимптомно, у деяких випадках вірус може бути важким або смертельним.

Цього тижня органи охорони здоров’я Франції попередили, що «безпрецедентна ситуація» в Америці призвела до збільшення випадків завезення з регіону.

У материковій частині Франції було зареєстровано понад 1649 завезених випадків лихоманки денге, переважно з французьких заморських територій Гваделупи та Мартиніки.

Французька влада закликала медичних працівників і населення бути пильними, особливо тому, що тигровий комар, який передає вірус денге, розширив свою присутність у Європі.

Занепокоєння полягає в тому, що людина, інфікована денге, може передати її комару, який, у свою чергу, може передати вірус комусь іншому. Однак він не може передаватися від людини до людини.

Представник міністерства охорони здоров'я Франції додав, що влада «повністю мобілізована» і готується до будь-яких можливих загроз інфекційних захворювань під час Олімпіади.

Подорожуючи в регіони з високим рівнем лихоманки денге, люди повинні носити вільний одяг, який закриває шкіру, і намагатися запобігти укусам комарів, використовуючи засоби від комах і москітні сітки. А після повернення додому, рекомендується проконсультуватися з лікарем, якщо у вас підвищиться температура протягом 15 днів.

Нагадаємо, нещодавно дружина посла України у Бразилії Андрія Мельника підхопила інфекцію денге і опинилася в лікарні.