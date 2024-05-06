Вчені створили вакцину від штамів коронавірусу, про які ще не відомо

Вакцини розробляють ще до появи потенційно небезпечного вірусу, щоб бути готовими до пандемії

Група вчених із Кембриджського та Оксфордського університетів і Каліфорнійського технологічного інституту розробила універсальну вакцину, яка має потенціал захисту від усіх різновидів коронавірусу, зокрема й тих, про які досі невідомо. Про це пише The Guardian.

Препарат виготовили шляхом приєднання нешкідливих білків різних коронавірусів до дрібних наночастинок, які зможуть активізувати захисні сили організму для боротьби з вірусами, якщо вони коли-небудь з'являться.

Ця вакцина «навчає» імунну систему розпізнавати та атакувати білки, спільні для багатьох типів коронавірусу. Це робить її ефективною не лише проти відомих штамів, але й проти нових, про які людство ще не знає.

«Ми показали, що відносно проста вакцина все ще може забезпечити реакцію на різні віруси. Ми на крок ближче до нашої мети – створити протидію ще до початку пандемії», – зауважив Рорі Гіллз, аспірант Кембриджського університету (Англія).

Під час випробування на мишах вакцина викликала широку імунну відповідь на коронавіруси, включно з Sars-Cov-1 – патогеном, який спричинив спалах SARS у 2003 році – хоча білки цього вірусу не додавали до наночастинок вакцини.

Якщо новий препарат визнають ефективним для людей, його використовуватимуть як бустерну дозу щеплення проти Covid. Це додаткова перевага захисту від інших коронавірусів, кажуть науковці.

За словами вчених, вакцини розробляють і готують до виробництва ще до появи потенційно небезпечного вірусу, щоб бути готовими до пандемії.

«Вчені проробили величезну роботу, швидко створивши надзвичайно ефективну вакцину проти Covid під час останньої пандемії, але світ все одно пережив масштабну кризу з величезною кількістю смертей. Нам потрібно з'ясувати, що ми можемо зробити ще краще в майбутньому, і потужним компонентом цього є початок створення вакцин заздалегідь», –сказав старший автор дослідження Марк Говарт.

Нагадаємо, вчені заявили, що всі вакцини проти Covid-19 несуть певний ризик побічних ефектів, проте спостерігалися вони лише у невеликого відсотка людей.

Раніше фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її ін'єкція від Covid може викликати смертельний побічний ефект згортання крові. Ця надзвичайно рідкісна реакція лежить в основі колективного позову на кілька мільйонів фунтів стерлінгів десятків сімей, які стверджують, що вони або їхні близькі були скалічені або вбиті «дефектною» вакциною фармацевтичного титана.