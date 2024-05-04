В одній з країн Африки виявлено нову небезпечну форму віспи

В Конго менше половини людей, які хворі на віспу, проходять тестування

Експерт зазначив, що більшість людей інфікуються статевим шляхом

У Конго намагаються зупинити один із найбільших спалахів віспи. За словами вчених, нова форма хвороби, яку виявили у шахтарському містечку, може легко поширюватися серед людей. Про це пише The Independent.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що з січня у Конго було зареєстровано понад 4500 підозрюваних випадків захворювання на віспу та майже 300 смертей. Такі дані втричі більші, ніж за аналогічний період минулого року. Також в Конго оголосили спалах по всій країні надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

«Аналіз пацієнтів, госпіталізованих у період з жовтня по січень у місті Камітуга на сході Конго, свідчить про те, що нещодавні генетичні мутації вірусу віспи є результатом його постійної передачі людям», – зазначили у матеріалі.

Провідний автор дослідження Пласіде Мбала-Кінгебені заявив, що «ми перебуваємо на новому етапі розвитку віспи». Водночас дослідник зауважив, що ураження, про які повідомляє більшість пацієнтів, є легкими та знаходяться на статевих органах, що ускладнює діагностику хвороби. Під час попередніх спалахів хвороби в Африці ураження зазвичай фіксувалися на грудях, руках та ногах. Він додав, що нова форма, ймовірно, має нижчий рівень смертності.

Мбала-Кінгебені зауважив, що в Конго менше половини людей, які хворі на віспу, проходять тестування. «Ризик полягає в тому, що якщо пацієнти самі не звернуться до нас, ми матимемо мовчазну передачу хвороби, і ніхто про це не дізнається», – попередив він.

Експерт зазначив, що більшість людей інфікуються статевим шляхом, причому близько третини випадків захворювання на віспу було виявлено у людей, які надають інтимні послуги.

«Лише після глобальної надзвичайної ситуації з віспою у 2022 році вчені встановили, що хвороба поширюється статевим шляхом, причому більшість випадків захворювання припадає на чоловіків-геїв або бісексуалів. У листопаді ВООЗ вперше підтвердила передачу віспи статевим шляхом у Конго», – підкреслюють у матеріалі.

Відомо, що існує два види віспи, яка споріднена з віспою та є ендемічною для Центральної та Західної Африки. Перший тип є важким та може стати смертельним для близько 10% заражених людей. У 2022 році був спалах другого типу, де 99% інфікованих вижили.

За словами Мбали-Кінгебені та його колег, вони виявили нову форму першого типу, яка може бути відповідальною за понад 240 випадків та три смерті в Камітузі, тобто регіоні, де мешкає значна кількість тимчасових мігрантів, які подорожують до інших країн Африки та за її межами.

Своєю чергою експерт з інфекційних захворювань з Університету Еморі Богума Титанджі зауважила, що нові мутації викликають занепокоєння.

«Це свідчить про те, що вірус пристосовується до ефективного поширення серед людей і може спричинити досить серйозні спалахи», – попередила вона.

Попри те, що епідемії віспи на Заході стримали завдяки вакцинам та лікуванню, в Конго майже нічого не було доступно. Наразі чиновники ведуть перемовини з країнами-донорами, такими як Японія, про допомогу в закупівлі вакцин.

Нагадаємо, у Демократичній Республіці Конго офіційно запрацювало нове посольство України.