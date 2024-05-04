Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В одній з країн Африки виявлено нову небезпечну форму віспи

Катерина Іванова
glavcom.ua
В одній з країн Африки виявлено нову небезпечну форму віспи
В Конго менше половини людей, які хворі на віспу, проходять тестування
фото з відкритих джерел

Експерт зазначив, що більшість людей інфікуються статевим шляхом

У Конго намагаються зупинити один із найбільших спалахів віспи. За словами вчених, нова форма хвороби, яку виявили у шахтарському містечку, може легко поширюватися серед людей. Про це пише The Independent.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що з січня у Конго було зареєстровано понад 4500 підозрюваних випадків захворювання на віспу та майже 300 смертей. Такі дані втричі більші, ніж за аналогічний період минулого року. Також в Конго оголосили спалах по всій країні надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. 

«Аналіз пацієнтів, госпіталізованих у період з жовтня по січень у місті Камітуга на сході Конго, свідчить про те, що нещодавні генетичні мутації вірусу віспи є результатом його постійної передачі людям», – зазначили у матеріалі.

Провідний автор дослідження Пласіде Мбала-Кінгебені заявив, що «ми перебуваємо на новому етапі розвитку віспи». Водночас дослідник зауважив, що ураження, про які повідомляє більшість пацієнтів, є легкими та знаходяться на статевих органах, що ускладнює діагностику хвороби. Під час попередніх спалахів хвороби в Африці ураження зазвичай фіксувалися на грудях, руках та ногах. Він додав, що нова форма, ймовірно, має нижчий рівень смертності. 

Мбала-Кінгебені зауважив, що в Конго менше половини людей, які хворі на віспу, проходять тестування. «Ризик полягає в тому, що якщо пацієнти самі не звернуться до нас, ми матимемо мовчазну передачу хвороби, і ніхто про це не дізнається», – попередив він.

Експерт зазначив, що більшість людей інфікуються статевим шляхом, причому близько третини випадків захворювання на віспу було виявлено у людей, які надають інтимні послуги. 

«Лише після глобальної надзвичайної ситуації з віспою у 2022 році вчені встановили, що хвороба поширюється статевим шляхом, причому більшість випадків захворювання припадає на чоловіків-геїв або бісексуалів. У листопаді ВООЗ вперше підтвердила передачу віспи статевим шляхом у Конго», – підкреслюють у матеріалі.

Відомо, що існує два види віспи, яка споріднена з віспою та є ендемічною для Центральної та Західної Африки. Перший тип є важким та може стати смертельним для близько 10% заражених людей. У 2022 році був спалах другого типу, де 99% інфікованих вижили. 

За словами Мбали-Кінгебені та його колег, вони виявили нову форму першого типу, яка може бути відповідальною за понад 240 випадків та три смерті в Камітузі, тобто регіоні, де мешкає значна кількість тимчасових мігрантів, які подорожують до інших країн Африки та за її межами. 

Своєю чергою експерт з інфекційних захворювань з Університету Еморі Богума Титанджі зауважила, що нові мутації викликають занепокоєння. 

«Це свідчить про те, що вірус пристосовується до ефективного поширення серед людей і може спричинити досить серйозні спалахи», – попередила вона.

Попри те, що епідемії віспи на Заході стримали завдяки вакцинам та лікуванню, в Конго майже нічого не було доступно. Наразі чиновники ведуть перемовини з країнами-донорами, такими як Японія, про допомогу в закупівлі вакцин. 

Нагадаємо, у Демократичній Республіці Конго офіційно запрацювало нове посольство України. 

Читайте також: ВООЗ б'є на сполох: нова епідемія не за горами
Теги: посольство епідемія послуги інтимні послуги вірус хвороба вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік боровся з термінальною стадією захворювання нирок і потребував трансплантації органу
У США пацієнт із пересадженою ниркою свині виписався із лікарні
4 квiтня, 20:19
«Хвороба Х – це хвороба, для якої ми ще не знаємо збудника інфекції, ми можемо не знати переносника і ми не знаємо, яке захворювання він викличе»
Експерти спрогнозували найбільші загрози для здоров'я людей у найближчі п'ять років
11 квiтня, 16:15
Мобільний оператор у Швейцарії оновив умови користування зв'язком для українців
Мобільний зв'язок для біженців: Швецарія заявила про нові умови користування
9 квiтня, 07:20
Український спецпредставник підкреслив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої безпеки для Африканського континенту, незважаючи на триваючу російську збройну агресію
Україна відкрила ще одне посольство на Африканському континенті
16 квiтня, 19:24
7-річний харківʼянин у Тернополі
Тернопільська бібліотека відмовилася видати книги дитині-переселенцю
17 квiтня, 21:03
Дмитро Кулеба: «Доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном»
Паспортні сервіси призупинили видачу документів чоловікам: Кулеба пояснив
23 квiтня, 12:59
Володимир Путін (ліворуч) розмовляє з Рамзаном Кадировим під час зустрічі у Кремлі в Москві, 28 вересня 2023 року
Чому зникає з публічного поля і чим хворіє Кадиров: розслідування
22 квiтня, 13:47
Одужати Світлані Мельник допоміг кокосовий сік
Дружина посла України в Бразиліїї розповіла, як ледь не померла від вірусу денге
29 квiтня, 01:19
«Нова пошта» готова доставити паспорт в Іспанію за тисячу гривень
«Нова пошта» готова доставити паспорт в Іспанію за тисячу гривень
30 квiтня, 16:17

Соціум

Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
Компанія Boeing звітує про проблеми у виробництві літаків через санкції проти РФ
Компанія Boeing звітує про проблеми у виробництві літаків через санкції проти РФ
В одній з країн Африки виявлено нову небезпечну форму віспи
В одній з країн Африки виявлено нову небезпечну форму віспи
Американці готуються до початку громадянської війни? Результати опитування
Американці готуються до початку громадянської війни? Результати опитування
Ще одна балтійська країна активно посилює охорону кордону з Росією
Ще одна балтійська країна активно посилює охорону кордону з Росією
Показники дивують: Євростат назвав середню тривалість життя у країнах ЄС
Показники дивують: Євростат назвав середню тривалість життя у країнах ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі
55K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
44K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
39K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
12K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази
11K
Польща проводить масштабну перевірку мешканців: на що звертають увагу

Новини

У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua