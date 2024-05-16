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До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ
Зараз Європа стикається з декількома групами інфекційних захворювань, які спричинятимуть занепокоєння найближчим часом
фото з відкритих джерел

Ігор Кузін: «У більшості країн стався так званий «епідемічний перехід» – кількість і проблематика неінфекційних захворювань переважає над інфекційними» 

Протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всій Європі, слід бути готовими до  пандемії кількох хвороб. Зокркема йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю «Дзеркало тижня».

«У більшості країн стався так званий «епідемічний перехід» – кількість і проблематика неінфекційних захворювань переважає над інфекційними. Але загальносвітовий тренд – це переважання неінфекційних груп захворювань над інфекційними», – зазначив заступник міністра.

За словами Кузіна, зараз Європа стикається з декількома групами інфекційних захворювань, які спричинятимуть занепокоєння найближчим часом.

МОЗ склав список найближчих пандемій:

Кір

«В Україні підйом захворюваності був 2021 року. Але ми бачимо, що в багатьох європейських державах кір має досить високі показники. Тому 2023 року ми провели наздоганяючу вакцинальну кампанію, щоб вакцинувати дітей саме проти кору…Але Європа розглядає кір як захворювання, що однозначно матиме спалахи щонайменше 5–10 років», – зазначив Кузін.

Грип

«З одного боку, сезонне захворювання. З іншого – ми розуміємо, що кожен сезон є унікальним. Циркуляція такого високопатогенного грипу відбувається раз на 7–10 років…Водночас протягом останніх років зростає кількість випадків пташиного грипу, який дуже часто призводить до певних мутацій. Відповідно може бути нова хвиля високопатогенного грипу. Напевно, це той ризик, який для європейського регіону, для України ми маємо розглядати серйозно в найближчі 5–10 років», – наголосив головний санітарний лікар України

Холера

«Впродовж мінімум 5–10 років ми також маємо досить серйозно розглядати питання холери. В загальносвітових масштабах ситуація з холерою, на жаль, є нестабільною й пов’язана з напруженою ситуацією в світі. Випадків реєструється дедалі більше. ВООЗ непокоїть те, що рівень смертності від холери підвищується в багатьох країнах, і до цього епідемічного процесу залучається дедалі більше нових регіонів. З огляду на зміну клімату, глобальне потепління деяка частина регіонів України –під більшим ризиком щодо холери», – заявив Кузін

Поліомієліт

«Він заслуговує на окрему увагу, тому що багато країн європейського регіону відмовилися від вакцини ОПВ (оральна поліомієлітна вакцина). Незважаючи на всю її ефективність, ця вакцина, в разі її застосування, досить часто може призводити до циркуляції штамів поліовірусу в популяції тієї чи тієї країни… Європейський регіон і Україна впродовж 2024-го – частини 2025-го, можливо, намагатимуться частково відмовитися від вакцини ОПВ задля зменшення ризику спалаху поліомієліту», – наголосив заступник міністра охорони здоров’я.

Хвороба «Х»

«Ну й, гадаю, ми точно не маємо забувати про так звану хворобу «Х», тобто про нові захворювання або ті, що повертаються. Будь-які нові або невідомі інфекційні захворювання, будь-який виток мутацій можуть призвести до ситуації, аналогічної ковіду, тільки з невідомими рівнями смертності. Цей ризик – загальносвітовий. Але ставитися до нього слід максимально уважно», - зауважив Кузін.

Нагадаємо, французькі органи охорони здоров’я попереджають про ризик завезених випадків лихоманки денге напередодні Олімпійських ігор через триваючий сплеск вірусу в Америці.

Раніше повідомлялося,  що в одній з країн Африки виявлено нову небезпечну форму віспи. 

Теги: хвороба здоров'я Ігор Кузін

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