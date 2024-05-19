На Київщині зафіксовано другий випадок ботулізму за травень. Як захиститися від хвороби

Протягом минулого місяця в Україні зафіксовано вже 12 випадків із підозрою на ботулізм

У Броварському районі Київської області зареєстрований другий випадок ботулізму за травень. Про це повідомила Броварська районна філія ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«Другий випадок ботулізму зареєстрований в травні 2024 в Броварському районі повʼязаний з вживанням зараженої ботулотоксином в’яленої риби (таранки), придбаної через інтернет. Наразі хворий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

За даними медиків, протягом минулого місяця в Україні зафіксовано вже 12 випадків з підозрою на ботулізм.

Ботулізм – це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертельно. Викликає захворювання токсин, який продукується бактерією Clostridium botulinum у м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених у домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких виробах із м’яса (ковбаси, шинки) тощо домашнього приготування. Найчастіше причиною ботулізму стають: зіпсовані вялені/копчені продукти або недостатньо термічно оброблені консервовані продукти саме домашнього консервування, в’ялення, соління з м’яса, риби, овочів, грибів.

Симптоми ботулізму

Через 12-36 годин після потрапляння токсину в організм людини виникають такі симптоми: нудота, блювання, запаморочення, сильно виражена сухість у роті, труднощі з ковтанням, м’язова слабкість – важко рухатися, говорити, дихати; зір – нечіткий або виражене двоїння предметів перед очима. Ботулінічний токсин, потрапляючи в організм людини, порушує роботу нервових клітин та блокує сигнал до скорочення м’язів. Що більше токсину було в їжі, тим інтенсивнішими є симптоми. У разі повного паралічу дихання людина може померти.

Як уберегти себе від хвороби

Щоб запобігти ботулізму, слід категорично відмовитися від вживання в’яленої риби, консервованих домашніх м’ясних консерв та грибів. Пакування у вакуум риби чи копченого м’яса не гарантує їхньої безпеки.

«Їжте тільки сертифіковану продукцію, виготовлену згідно із санітарними вимогами. Пам’ятайте: хворобу легше попередити ніж лікувати. У разі підозри ботулізму – негайно звертайтеся до лікаря!», – наголошують лікарі.

Нагадаємо, що протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.