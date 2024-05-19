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На Київщині зафіксовано другий випадок ботулізму за травень. Як захиститися від хвороби

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині зафіксовано другий випадок ботулізму за травень. Як захиститися від хвороби
Медики нагадали, як запобігти ботулізму
колаж: ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Протягом минулого місяця в Україні зафіксовано вже 12 випадків із підозрою на ботулізм

У Броварському районі Київської області зареєстрований другий випадок ботулізму за травень. Про це повідомила Броварська районна філія ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«Другий випадок ботулізму зареєстрований в травні 2024 в Броварському районі повʼязаний з вживанням зараженої ботулотоксином в’яленої риби (таранки), придбаної через інтернет. Наразі хворий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

За даними медиків, протягом минулого місяця в Україні зафіксовано вже 12 випадків з підозрою на ботулізм.

Ботулізм – це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертельно. Викликає захворювання токсин, який продукується бактерією Clostridium botulinum у м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених у домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких виробах із м’яса (ковбаси, шинки) тощо домашнього приготування. Найчастіше причиною ботулізму стають: зіпсовані вялені/копчені продукти або недостатньо термічно оброблені консервовані продукти саме домашнього консервування, в’ялення, соління з м’яса, риби, овочів, грибів.

Симптоми ботулізму

Через 12-36 годин після потрапляння токсину в організм людини виникають такі симптоми: нудота, блювання, запаморочення, сильно виражена сухість у роті, труднощі з ковтанням, м’язова слабкість – важко рухатися, говорити, дихати; зір – нечіткий або виражене двоїння предметів перед очима. Ботулінічний токсин, потрапляючи в організм людини, порушує роботу нервових клітин та блокує сигнал до скорочення м’язів. Що більше токсину було в їжі, тим інтенсивнішими є симптоми. У разі повного паралічу дихання людина може померти.

Як уберегти себе від хвороби

Щоб запобігти ботулізму, слід категорично відмовитися від вживання в’яленої риби, консервованих домашніх м’ясних консерв та грибів. Пакування у вакуум риби чи копченого м’яса не гарантує їхньої безпеки.

«Їжте тільки сертифіковану продукцію, виготовлену згідно із санітарними вимогами. Пам’ятайте: хворобу легше попередити ніж лікувати. У разі підозри ботулізму – негайно звертайтеся до лікаря!», – наголошують лікарі.

Нагадаємо, що протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін. 

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Теги: ботулізм Бровари хвороба Київщина здоров'я

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