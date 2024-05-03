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Які хвороби не звільняють від мобілізації: Міноборони оприлюднило список

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Які хвороби не звільняють від мобілізації: Міноборони оприлюднило список
Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів
фото: з відкритих джерел

Військовозобов'язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом А50-А79 є тимчасово непридатними та потребують лікування

Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, із якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.
Відповідний наказ Міноборони України опублікований на сайті Верховної Ради.

У додатку із розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві, йдеться, що громадяни можуть поділятися на кілька категорій:

  • Придатні
  • Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони
  • Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку
  • Тимчасово непридатні. Потребують лікування
  • Непридатні до військової служби з переоглядом через шість місяців

Так, військовозобов'язані з клінічно вилікуваним туберкульозьом є придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. А військовозобов'язані із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій потрапляють у категорію придатних.

Військовозобов'язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами) є тимчасово непридатними та потребують лікування.

Військовозобов'язані з хворобою, зумовленою ВІЛ (стабільною) або безсимптомним носійством ВІЛ, з імунною компенсацією, вважаються придатними – на відміну від тих, у кого хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією.

У статті про новоутворення йдеться, що придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони можуть бути військовозобов'язані зі станами після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.

Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Військовозобов'язані зі стійкою компенсацією наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми вважаються придатними.

При цьому люди з шизофренією, шизотиповими та маячними розладами, афективними розладами з часто повторюваними фазами вважаються непридатними.

Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр, вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр, вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр, – придатні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

До слова, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

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Теги: Міноборони закон мобілізація інфекція фронт хвороба

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