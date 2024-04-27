Британська розвідка: росіяни скоюють дедалі більше вбивств після повернення з фронту

Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами на службі та ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я

Торік за вбивства в РФ засуджено 116 військових, що майже на 900% більше, ніж у 2022-му

Отримані на фронті психічні розлади, ймовірно, призвели до збільшення кількості вбивств, які російськ окупанти скоюють після повернення з війни проти України. Про це йдеться в новому звіті розвідки міноборони Британії.

Так, недавно російське видання «Медіазона» повідомило, що в РФ у 2023 році за вбивства засудили 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж у 2022 році.

Крім того, російське медіа «Верстка» поінформувало, що проти колишніх засуджених відкрито 190 кримінальних справ, зокрема 20 справ про вбивство або замах на вбивство у 2023 році.

«Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами на службі та ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства», – пояснює британська розвідка.

Також розвідники припускають, що такій тенденції сприяють алкоголізм і вживання наркотиків через низький моральний стан і нудьгу.

Нагадаємо, що через розпочату війну та мобілізацію Росія набирає некваліфікованих лікарів із Африки у зв'язку з браком персоналу. Медична система продовжує деградувати.

Триває 794-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.