Як щепитися від грипу в 2025 році: покрокова інструкція

Вакцинація від грипу у приватних клініках коштує до 2000 грн. «Главком» розказує, як здешевити цю маніпуляцію в п'ять разів

В Україні офіційно стартував епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Про це 29 вересня повідомив Центр громадського здоровʼя МОЗ України. «У цьому сезоні, як і в попередні, очікується циркуляція вірусів грипу А не субтипований, А(H1)pdm09, А(H3) та В», – зазначили в установі.

Погода нині сприяє поширенню вірусних інфекцій: сира та холодна (однак не морозна, коли при мінусовій температурі на вулиці віруси б гинули). У Центрі громадського здоров’я пояснюють, що щорічне підвищення захворюваності на респіраторні хвороби саме в осінньо-зимовий період пояснюється ще й такими чинниками:

люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, де перебувають у тісному контакті, діти йдуть до школи;

слизова оболонка дихальних шляхів висушується, бо через опалення у квартирах повітря стає сухим. Суха слизова більш вразлива для інфекцій;

зниження імунітету з різних причин: брак рухової активності, брак свіжого повітря, брак вітаміну Д тощо.

У МОЗ наголошують: єдиним дієвим способом профілактики вірусних інфекцій є вакцинація. І якщо щепитися від усіх ГРВІ не вийде, то захиститися саме від грипу – посильна задача. Після пандемії Covid-19 лікарі наголошують на необхідності щеплення від грипу. Якщо від коронавірусної хвороби поки що, за рекомендаціями МОЗ та провідних експертів з вакцинації, нині варто щеплюватися лише людям з групи ризику, то від грипу треба вакцинуватися щорічно, адже щороку циркулюють нові штами.

Як писав раніше «Главком», існує два способи вакцинуватися від грипу: звернутися до будь-якої приватної клініки, де вакцина у наявності, або ж самостійно придбати вакцину в аптеці та зробити щеплення в амбулаторії сімейної медицини. Перший спосіб простіший, але дорожчий. Другий – відчутно дешевший, але значно складніший для реалізації.

Як щепитися самостійно: покрокова інструкція

Перший крок – записатися на прийом до сімейного лікаря. Він вас огляне, оцінить стан та напише скерування на щеплення. Неодмінно перепитайте свого лікаря, як довго це скерування діє. На відміну від скерування до профільних спеціалістів чи на аналізи, які діють рік, «термін придатності» скерування на щеплення значно коротший: десь три дні, десь – тиждень.

Крім того, по дорозі до сімейного, зазирніть до маніпуляційного кабінету та уточніть його графік роботи.

Другий крок – дізнайтеся, в якій аптеці біля амбулаторії продається потрібна вам вакцина. Це важливо, оскільки між придбанням препарату та його введенням має пройти не більше двох годин. У жодному разі не викидайте чек.

Зауважимо: на ринку України є дві вакцини від грипу: французька «Ваксігрип» та південнокорейська «Джисі Флу». Однак просто зараз придбати жодну з них не вийде. Згідно з даними сервісу «Таблетки.ua», станом на початок жовтня в аптеках Києва «Джисі Флу» немає. У шести аптеках міста можна придбати лише вакцину по 10 доз в упаковці, ціна упаковки стартує від 3895 грн.

В інших містах ситуація аналогічна: в аптеках Львова чи Харкова теж можна знайти лише упаковки по 10 доз.

А от «Ваксігрип» придбати реальніше – принаймні, киянам. Препарат є, але не в будь-якій з аптек. Таких на весь мегаполіс лише пів сотні. Щоправда, поки тільки Києву так пощастило: у Львові «Ваксігрип» на початок жовтня можна було знайти лише в одній аптеці, у Харкові й Одесі його немає взагалі, у Полтаві – в 14 аптеках.

Роздрібна ціна «Ваксігрипу» коливається від 465 грн до 720 грн за дозу.

Отже, вакцин в аптеках недостатньо, проте чиновники в МОЗ обіцяють: скоро ситуація виправиться.

Врахуйте: між аптекою і маніпуляційним кабінетом треба організувати для вакцини холодовий коридор: транспортувати її у термосумці з холодовим агентом. І те, і те, як правило, надають напрокат аптеки. Якщо ж зручна для вас аптека біля амбулаторії таких послуг не надає, прихопіть термосумку з собою, замість холодового агента підійде пляшка з водою, заздалегідь замороженою. Нагадаємо ще раз: не забудьте взяти чек.

Третій крок – з вакциною у термосумці, чеком і роздрукованим скеруванням лікаря йдіть у маніпуляційний кабінет безпосередньо робити щеплення.

Як щепитися у клініці

Звісно, щеплюватися у приватній клініці значно простіше. Достатньо просто попередньо зателефонувати, уточнити наявність вакцини та вартість щеплення, приїхати у призначений час та вакцинуватися. Однак це точно дорожче в рази, адже сама вакцина коштуватиме дорожче, до того ж вас не щеплять без попереднього огляду терапевтом (або педіатром, якщо ви плануєте вакцинувати дитину), у жодній клініці укол так просто не зроблять. І звісно, огляд лікаря перед щепленням буде платний. Тому коли ви запитаєте про вартість щеплення, то почуєте ціну і ремарку: послуга надається комплексно.

Досі вакцини є не у всіх клініках, а там, де є, швидко вичерпується. Особливою популярністю користується «Ваксігрип». «Главком» зв’язався з кількома клініками і поцікавився наявністю та вартістю вакцин.

Вартість щеплення у приватних клініках: ціна вакцини плюс ціна за огляд лікарем перед щепленням

Якщо сьогодні ані в клініці, куди ви звикли звертатися, ані в аптеці поруч немає вакцини від грипу, є сенс почекати кілька днів і знову поцікавитися наявністю. Як повідомляли в МОЗ, трохи більше тижня тому перші партії вакцини корейського виробництва («Джисі Флу») пройшли державний контроль якості. На продаж загалом надійшло 136 тис. доз. Крім того, 100 667 доз вакцини проти грипу французького виробництва («Ваксігрип») пройшли державний контроль якості. Держлікслужба видала позитивний висновок про відповідність якості вакцини вимогам державних і міжнародних стандартів. Найближчим часом вона надійде у продаж до медзакладів та аптек.

«Усі вакцини, які надходять в Україну, підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості. Його здійснює Держлікслужба», – запевнили у міністерстві.

Наталія Сокирчук, «Главком»