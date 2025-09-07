Святошинський район столиці затягнуло димом після ракетного удару

Росія цієї ночі вбила немовля під час атаки

У Києві після нічної атаки спостерігається сильне задимлення у Святошинському районі. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронам вночі, а на світанку вдарили ракетами. Станом на 06:33 повітряна тривога у Києві та низці областей триває, інформує «Главком».

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив район, де відбулось влучання російської ракети.

Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря. Мешканців закликають зачинити вікна.

У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. У столиці через російську атаку загинуло немовля та молода жінка.

Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.