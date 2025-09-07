Головна Київ Новини
Святошинський район столиці затягнуло димом після ракетного удару

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Святошинський район Києва накрив стовп диму
Росія цієї ночі вбила немовля під час атаки

У Києві після нічної атаки спостерігається сильне задимлення у Святошинському районі. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронам вночі, а на світанку вдарили ракетами. Станом на 06:33 повітряна тривога у Києві та низці областей триває, інформує «Главком».

Святошинський район столиці затягнуло димом після ракетного удару фото 1

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив район, де відбулось влучання російської ракети.

Святошинський район столиці затягнуло димом після ракетного удару фото 2

Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря. Мешканців закликають зачинити вікна.

У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. У столиці через російську атаку загинуло немовля та молода жінка.

Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.

