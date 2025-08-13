Новий коронавірус Stratus. Інфекціоніст Сергій Крамарьов пояснює особливості і причини спалаху

Новий підвид Covid-19 здатний уникати антитіл

В Україні – черговий спалах коронавірусної хвороби. Тиждень тому про зростання кількості хворих заявила влада столиці, тепер вже є підтверджена інформація про захворювання на новий штам Covid-19 Stratus у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях. Найчастіше хворіють люди віком за 30, констатує Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

За словами виконувача обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Олексія Даниленка, Stratus є одним із двох домінуючих варіантів у світі, поряд із NB.1.8.1 (Nimbus), який поки не виявили в Україні.

У більшості випадків хворі скаржаться на охриплість та симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів (закладеність носа, біль у горлі, кашель – «Главком»).

Про те, наскільки небезпечний новий підвид Covid-19, чи потрібно робити термінове щеплення, а також які ризики приховує у собі спалах коронавірусу посеред літа, в інтерв’ю «Главкому» розповів лікар-інфекціоніст, колишній головний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов.

Сергій Крамарьов: «Не думаю, що Київ є першоджерелом вірусу» фото: Третій медичний факультет – Педіатрія НМУ

«Нині йдеться про невеликий спалах, пандемії немає»

Епідсезон з гострих респіраторних вірусних захворювань в Україні розпочинається у жовтні. Звідки взявся Covid-19 у серпні?

Річ у тім, що коронавіруси функціонують інакше, ніж респіраторні віруси, як, наприклад, грип. Якщо грипу для поширення потрібна холодна волога погода, то коронавірусу – ні. У коронавірусу немає чіткої сезонності, він циркулює цілий рік. Так, зимою випадків захворювань більше, ніж влітку. Адже люди влітку менше контактують у закритих приміщеннях.

Чому ми спостерігаємо спалах саме зараз? По-перше, з'явився новий штам вірусу – Covid-19 XFG (Stratus), це підвид штаму Omicron. У Великій Британії вже 40% всіх випадків Covid-19 обумовлені саме Stratus. У Києві також фіксується саме цей вірус. Цей підвид більш контагіозний, тобто має здатність заражати більше людей, ніж його попередники.

По-друге, оскільки цей підвид новий, то він має і нові антигенні властивості: це означає, що Stratus здатний уникати антитіл, які утворилися після вакцинації чи після перенесеного Covid-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує: у найближчі 10 років буде нова пандемія, більш смертельна і небезпечна

Цікаво, що спочатку Stratus з’явився саме у Києві, а не у західних областях, куди б його могли привезти з-за кордону…

Не думаю, що Київ є першоджерелом вірусу. Зараз дуже інтенсивна міграція між західними, східними областями і Києвом. Тому неможливо сказати, де він спершу виник.

Актуальна ситуація у столиці з Covid-19 на 11 серпня 2025 року фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Першими почали писати про нього британські дослідники – тож, певно, хтось завіз звідти.

Як правило, перебіг Stratus відносно не тяжкий, тому людина з нежиттю, з кашлем могла переїхати, перелетіти літаком. Я хочу підкреслити: нині йдеться про невеликий спалах, пандемії немає.

«Маску має носити тільки хвора людина»

Ви сказали, що новий штам може «тікати» від антитіл. Тоді виникає питання: чи допоможе ревакцинація?

Згідно рекомендацій нашого Міністерства охорони здоров'я, щорічні ревакцинації від Covid-19 не потрібні. Щепитися мають лише люди, які належать до групи ризику. Всі інші ж, хто отримав дві вакцинації і одна ревакцинацію, згідно рекомендаціям МОЗ (і це світова практика, до речі), більше нічого робити не повинні.

Розумієте, антигенний склад цього вірусу не повністю змінився, велика частка антигенів залишилась такою самою, як у попередників, тому антитіла, що утворюються внаслідок перенесеного раніше Covid-19 чи щеплення, все ж частково блокують його. Нагадаю, що вакцинація в основному не попереджає захворювання, а попереджає тяжкі форми інфекції. Тому для людей з груп ризику це особливо важливо.

Чи хворіють на новий штам діти, як вони його переносять?

Так, діти хворіють – у нашій лікарні (Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня – «Главком») збільшилась кількість пацієнтів з ковідом. Але взагалі на коронавірус діти менше і легше хворіють, ніж дорослі.

Столична влада вже рекомендує носити маски. Як ви ставитеся до такої рекомендації?

Я вважаю, це хибна рекомендація. Річ у тім, що маску не повинна носити здорова людина, тому що маска, мало захищає від вірусів. Вони проникають через дірочки в масці збоку, адже вона не прилягає повністю до обличчя, а респіратор влітку ніхто не буде носити. З масками взагалі були перегини під час пандемії.

Маску має носити тільки хвора людина. Для того, щоб не розповсюджувати вірус серед оточуючих. Але у Києві якось маски не носять.

На тлі війни всі якось забули про Covid – і тут з'являється Stratus. Як ви вважаєте, чи варто готуватися до якихось ще мутацій коронавірусу, які зроблять його настільки ж небезпечним, як 2020 році?

Так, однозначно. Ми вже спостерігаємо, що варіант SARS-CoV-2 Omicron мутує: приблизно раз на пів року з’являються нові особливості цього штаму, нові підвиди. Згадайте: минулого року у серпні також був спалах.

Впродовж минулого епідемічного періоду, жовтень 2024 – квітень 2025 в Україні також спостерігалися випадки захворюваності на коронавірусну хворобу, однак, за даними МОЗ, тоді значно переважали випадки захворюваності на грип.

До того ж, є прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що у найближчі 10 років буде нова пандемія, більш смертельна і небезпечна, ніж з Covid-19. ВООЗ перерахувала кілька варіантів можливих її причин, і один із них – це мутований SARS-CoV-2, який матиме більш агресивні властивості, ніж оцей Omicron.

Наталія Сокирчук, «Главком»