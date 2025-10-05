Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Місцеві вибори у Грузії: чого чекати далі

glavcom.ua
Місцеві вибори у Грузії супроводжувалися протестами проти влади
фото: Reuters

Грузія на роздоріжжі

Грузія. Прокремлівська партія олігарха Іванішвілі «Грузинська мрія» святкує перемогу на місцевих виборах і виборах мерів на тлі масових протестів.

Ясно, що «Грузинська мрія» виграла всюди – вісім великих опозиційних партій бойкотували вибори як «фарс» і «російську спецоперацію з легітимізації влади». На протести зібрались студенти, емігранти, що повернулися до Грузії, байкери, колони автомобілів з регіонів.

Організатором акції виступає оперний співак Паата Бурчуладзе, засновник платформи «Проспект Руставелі». Протестувальники несуть національні прапори, символіку США та ЄС, плакати з антиурядовими гаслами, фото ув’язнених опозиційних активістів, політиків та журналістів, час від часу скандують «Революція».

У дворі парламенту зі світання чергують спецпризначенці, в урядовому кварталі помічали труднощі з мобільним зв’язком. МВС Грузії повідомило про мобілізацію поліцейських сил на різних локаціях у Тбілісі у зв’язку з акцією опозиції.

***

Як я й казав у жовтні 2024, під час їхніх парламентських виборів: якщо грузини не зупинять це все самі, так само рішуче, як це зробили українці, все ставатиме тільки гірше.

Бо ми й так спостерігаємо всі ознаки регресу: забороняються партії, взаємодія з суспільством дуже швидко рухається у бік жорсткого авторитаризму, активістів вже саджають до в’язниць, а скоро й вбиватимуть...

Ну і, як судити з реакції на протести, прокремлівська владна команда вже розуміє, що їм ніхто не дасть піти з влади просто так. Тому команда Іванішвілі битиметься за владу до кінця, а Росія її у цьому підтримає.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія вибори партії українці революція Грузія

