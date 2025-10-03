Головна Гроші Бізнес
Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти п’яти найбільших аптечних мереж

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Регулятор розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними АМКУ, п’ятірка найбільших аптечних мереж контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок

Антимонопольний комітет запідозрив п’ять найбільших українських аптечних мереж у можливій змові та зловживанні під час продажу ліків.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АМКУ.

Регулятор розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку. Мова про аптеки «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник» та «Бажаємо здоров’я». Зазначається, що п’ятірка «контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки».

«Тобто сукупна частка вищезазначених аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів є досить значною. Вбачається, що ці групи аптек мають ознаки ринкової влади та можливість відчутно впливати на умови обороту товару на ринку», – йдеться в заяві регулятора.

Антимонопольний комітет зазначив, що аналіз наявних матеріалів свідчить, що «з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж».

«При цьому попит на проаналізовані лікарські засоби трьох українських виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення. Натомість зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов’язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, найстаріша фабрика з виробництва ліків «Дарниця» призупинила виробництво, її склади вщент заповнені, оскільки найбільші аптечні мережі відмовляються продавати її продукцію.

До слова, у 2024 році фармацевтична фірма «Дарниця» заробила на державних тендерах 196 млн грн – це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Про це свідчать дані порталу Opendatabot з посиланням на систему Prozorro. Найбільше компанія заробила на постачанні лікарських засобів військовим установам. Зокрема, за даними Opendatabot, лише Головному військовому клінічному госпіталю компанія поставила ліків на суму 62 млн грн.

