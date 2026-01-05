Головна Країна Здоров'я
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані

Вікторія Яснопольська
glavcom.ua
Вікторія Яснопольська
Лікарка особливо зауважила, що ні в якому разі не можна дозволяти лікам замерзати
фото: depositphotos.com

Експерти радять слідкувати за температурою ліків

Практично в кожній українській родині в домашній аптечці є препарати дуже чутливі до температури. Тобто такі, що вимагають особливих умов зберігання, інакше вони можуть не тільки втратити лікувальні властивості, але й серйозно нашкодити організму.

Як правильно зберігати чутливі до зміни температури ліки в умовах частих і тривалих відключень світла через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури «Главкому» пояснила сімейна лікарка, терапевтка загальної практики Людмила Сердюк.

Умови зберігання на упаковці

«Для початку потрібно уважно ознайомитися з умовами зберігання кожного препарату, які вказані в інструкції на упаковці: чи потрібен для ліків холодильник або їх можна спокійно тримати при нормальній кімнатній температурі», – нагадала медикиня.

За її словами, препарати, які не потребують особливих умов, потрібно зберігати у сухому місці, подалі від прямих джерел тепла, вологи, сонячних променів і радіаторів опалення. Оптимальна температура – від +15 до +25 градусів.

Температурно чутливі ліки

Терапевтка наголосила, що препарати, що позначені на упаковці, як чутливі до температур (наприклад, інсулін, вакцини, розчини) потрібно зберігати при стандартному режимі від +2 до +5 градусів.

За словами лікарки, за тривалої відсутності електрики для зберігання температурно чутливих ліків потрібно використовувати термоконтейнери з акумуляторами холоду або сумки-холодильники – вони можуть підтримувати потрібну температуру до приблизно 10 годин.

При цьому Людмила Сердюк особливо зауважила, що ні в якому разі не можна дозволяти лікам замерзати.

«Заморожування може зруйнувати діючу речовину і зробити препарат неефективним або небезпечним», – попередила лікарка.

Практичні поради під час відключень світла

Під час тривалої відсутності електрики та при наявності графіків відключень експерти радять вчасно перезаморожувати акумулятори термобоксів або охолоджувальних сумок. Принаймні потрібно перемістити ліки до більш холоднішого місця.

Експерти також нагадали, що після втрати електрики не можна надто часто відкривати холодильник чи морозильну камеру – це прискорює нагрівання.

Ознаки того, що ліки зіпсовані

Лікарка також назвала ознаки того, що препарати зіпсовані і не можуть більше використовуватися. Основні прикмети такі:

  • зміни кольору, прозорості, запаху;
  • осад, розшарування, пластівці у розчинах;
  • замерзання (навіть якщо ліки потім відтанули);
  • відсутність впевненості, що температурний режим дотриманий.

Лікар додала, що не всі ліки псуються одразу. Часто ризик втрати ефективності зростає з часом.

Отже, у разі сумнівів, наголосила терапевтка, безпечніше замінити такий препарат, ніж ризикувати здоров’ям.

Між тим, що «Главком» зібрав поради експертів в дієтології і кулінарії, щоб страви швидко не псувалися і були безпечні для споживання на другий і, навіть, на третій день після свят.

Читайте також:

Теги: енергетика ліки поради відключення світла

