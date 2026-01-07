Як зняти біль у горлі, якщо під рукою немає потрібних ліків: поради терапевтки

Полоскання – один з найефективніших способів зняти неприємні відчуття в горлі

Як швидко зняти біль у горлі вдома

Якщо ви раптом відчули неприємні відчуття в горлі – боляче ковтати або важко розмовляти, є кілька перевірених домашніх засобів, які допоможуть полегшити симптом, якщо під рукою не виявилося спеціальних спреїв, розчинів або таблеток. Як зняти біль у горлі за допомогою домашніх засобів, «Главкому» розповіла сімейна лікарка, терапевтка загальної практики Людмила Сердюк.

«Біль у горлі не завжди означає, що ми підхопили ангіну або застуду. Це може бути звичайне подразнення слизової, яке не супроводжується такими симптомами, як озноб, млявість, відчуття, що піднялася температура», – пояснила лікарка.

За її словами, якщо не йдеться про дійсно серйозний запальний процес, наприклад, коли горло болить вже не один день і ви реально відчуваєте загальне нездужання, зняти перші неприємні відчуття в горлі допоможуть домашні засоби, якщо під рукою не виявилося «профільних» препаратів.

Готуємо розчин для полоскання

За словами терапевтки полоскання – один з найефективніших способів зняти неприємні відчуття в горлі. В якості розчинів для полоскання можна використовувати:

теплу, не гарячу, воду з содою або сіллю: на склянку – одна чайна ложка;

теплий настій таких трав, як ромашка, календула або шавлія;

теплий настій меду з лимоном.

Щоб відчути помітне полегшення, полоскати горло, за словами медика, слід кілька разів з перервою в 30-60 хвилин.

Крім того, для полегшення болю в горлі лікар рекомендувала теплі інгаляції з травами (евкаліпт, м'ята, чебрець) або ефірними оліями (чайного дерева, ялівцю).

«Вдихання теплого трав'яного настою допоможе поліпшити кровообіг, зняти подразнення слизової, зменшити кашель», – каже лікарка.

Також допомогти зняти біль у горлі допоможуть теплі компреси на область шиї – м'яку марлю змочити в спиртовому розчині або трав'яному настої. Можна використовувати просто теплу воду.

При неприємних відчуттях в горлі лікарка також рекомендувала тепле рясне пиття. Тут підійдуть чай з лимоном і медом, тепле молоко з невеликою кількістю вершкового масла.

Біль не пройде сам

«Не чекайте і не розраховуйте на те, що біль у горлі пройде сам. Така тактика може лише посилити запальний процес, що починається, і патологічні мікроорганізми почнуть швидко розмножуватися», – пояснила сімейна лікарка.

За словами медикині, якщо ігнорувати неприємні відчуття в горлі, є високий ризик, що вони перейдуть в гнійний процес, який вимагатиме застосування серйозних препаратів.

Таким чином, найпростішим і вірним рішенням буде ранній початок лікування, яке не дасть розвинутися інфекції, зніме неприємні відчуття і позбавить від необхідності вдаватися до складних процедур.

Якщо ж біль у горлі турбує через 2-3 дні після домашніх процедур, слід негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря, який при необхідності направить вас на консультацію до отоларинголога, додала Сердюк.

