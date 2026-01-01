Головна Публікації
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи

Прогнози
Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Наталія Сокирчук
колаж: glavcom.ua

Як справляться віщуни на цей раз? Бо минулого року більшість їхніх передбачень потрапили «пальцем у небо»

Українці дуже полюбляють шоу екстрасенсів та прогнози астрологів. Телеканали та жовті медіа експлуатують цю слабкість щоденно як можуть. І якщо комусь достатньо почитати передбачення для свого знаку зодіаку, то дехто готовий повірити у передбачення віщунів щодо закінчення війни або якихось глобальних тенденцій. Що поробиш, магічне мислення – частина нашої природи. 

«Главком» щороку робить єдиний виняток для цієї теми. Наприкінці грудня ми звертаємося до віщунів з простим питанням: чого чекати від прийдешнього року? 

Екстрасенси, астрологи, тарологи радо розповідають, що Україні і світу готує 2026 рік. Чи довіряти їм – справа кожного? А ось перевірити правдивість пророцтв і зробити свої висновки можна вже зараз, якщо заглянути у минулі віщування: 202220232024 та 2025 рік. 

Пророцтва Ванги

Передбачення баби Ванги дуже грішать неточністю, а проте з року в рік до них особливий інтерес
фото з відкритих джерел

За життя болгарська провидиця баба Ванга залишила передбачення аж до 5079 року – на її думку, саме у цей рік настане кінець світу. Передбачення Ванги до 2100 року були записані дуже докладно. ЗМІ регулярно публікують її пророцтва на прийдешній рік.

Віщування Ванги на 2025 рік жахали:

  • Повне знищення Європи. Не сталося.
  • Контакт з інопланетянами. Тоді видання Telegraph трактувало це так: «Оскільки Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити всі файли, які уряд Сполучених Штатів зберігає на інопланетян, коли прийде до влади, цілком можливо, що це передбачення набагато точніше, ніж нам хотілося б вірити». Втім, замість оприлюднення файлів про інопланетян, Трамп оприлюднив файли, пов’язані зі «справою Епштейна».
  • Великі наукові та медичні досягнення, включаючи прогрес у телепатії та нанотехнологіях. Із телепатією людство далеко цьогоріч не просунулось.

Ось які пророцтва Ванга, як пише City magazine, залишила щодо 2026 року:

  • Масштабні природні катаклізми – землетруси, виверження вулканів та різні екстремальні погодні явища зачеплять десяту частину планети.
  • Знову-таки, ймовірний початок Третьої світової війни. Згідно з пророцтвами Ванги, напруження може вибухнути між Китаєм і Тайванем або через зіткнення інтересів РФ та США.
  • Захоплення світу штучним інтелектом (принаймні, так трактують туманні передбачення Ванги її адепти: начебто ШІ вийде з-під контролю.
  • Зустріч із позаземною цивілізацією. Не склалося у 2025-му – Ванга тепер дає шанс на втілення фантазій уфологів у листопаді 2026-го. 

Передбачення Нострадамуса

Нострадамус робив надто туманні передбачення, але вони досі популярні
фото з відкритих джерел

З року в рік людство звертається до передбачень французького астролога і оракула 16 століття Мішеля де Нострдама – широкому загалу він більше відомий як Нострадамус. Його «Пророцтва…» – це 942 вірші у чотирьох рядках (їх називають катрени), об'єднані у 10 глав (центурії). Перші чотири центурії побачили світ в 1555 році, а повне видання вийшло в 1568-му, тобто за два роки після смерті автора. Катрени Нострадамуса вивчають вже понад 400 років. Однак передбачення конкретних подій в них знаходять лише чомусь постфактум – досі наперед це ще нікому не вдавалося. Трактувати їх важко через велику кількість абстрактних образів та відсутність конкретики.

На 2025 рік Нострадамус передбачав (чи, принаймні, так трактувалися його передбачення):

  • Завершення війни. В його словах бачили натяк на війну Росії проти України. Не збулося.
  • Велика Британія мала опинитися у вирі «жорстоких воєн» і ризикувала зіштовхнутися зі «старою чумою». Не збулося.
  • Стихійні лиха: йшлося про наближення до Землі гігантського астероїда, а також про масштабне стихійне лихо в Бразилії, яке мало супроводжуватися апокаліптичними припливами. Не сталося. І слава богу!

Чого ж чекати, за пророцтвами оракула, у 2026-у? 

  1. Російсько-українська війна завершиться на користь окупанта, пише видання Wion
  2. Занепад Заходу. Wion припускає, що є натяк на потенційне зіткнення між Сходом і Заходом, зокрема, оскільки Марс є давньоримським богом війни.
  3. Війна у Швейцарії.
  4. Поява нового світлого лідера – власне, єдине позитивне пророцтво Нострадамуса.

Крейг Хемільтон-Паркер

Це британський провидець, якого називають «новим Нострадамусом». Як писав «Главком» минулого року, усі його передбачення щодо 2024-го були пальцем в небо.

Прогнози на 2025-й тепер теж можна оцінити:

  • Криза в Європі: казав, що у своїх видіннях бачив масові протести, криваві вуличні бої, натяки на економічну кризу, що він «відчув революційну енергію у повітрі». Ба більше: стверджував, що «пролітав над заводами Volkswagen і BMW, і вони здавалися порожніми». Громадянських воєн не сталося, революцій також, а Volkswagen та BMW процвітають.
  • Ескалація війни в Україні. Також обіцяв успішну атаку безпілотників з України на Росію, повернення Україною Криму. Українські безпілотники у 2025-му справді посилили удари по російських нафтопереробних заводах, проте Крим, на жаль, досі лишається окупованим.
  • У 2025-му Крейг (от вже другий рік поспіль!) передбачав смерть Путіна. Не сталося. 
  • Два роки поспіль пророкував неймовірні зрушення у медицині – пов'язував прогрес з розвитком штучного інтелекту. Звісно, це пророцтво частково збулося: ШІ справді активно застосовують у медицині. Проте щоб це передбачити, необов’язково мати дар – достатньо просто відстежувати тенденції.

А от що бачить «британський Нострадамус» у 2026-му:

  1. Війна в Україні закінчиться – принаймні, гаряча фаза. На думку провидця, визначальну роль у цьому процесі мають відіграти переговори між Трампом і Путіним. Мирна угода може бути складною для сприйняття українським суспільством, бо Росія збереже частину захоплених територій, зокрема, залишить за собою сухопутний коридор від Криму до своїх кордонів.
  2. Позиції Путіна в Росії стануть хиткими. Всередині російських владних структур можуть відбуватися рухи, спрямовані на поступове усунення диктатора.
  3. Очікується загострення конфлікту інтересів між Пекіном і Москвою, що в результаті може призвести до припинення або значного скорочення підтримки Путіна з боку Китаю.

Яна Пасинкова

Яна Пасинкова пророкувала потенційну небезпеку з боку Білорусі
фото: Яна Пасинкова/Facebook

Переможниця популярного шоу «Битва екстрасенсів» таролог Яна Пасинкова, яка рік тому ділилась своїми прогнозами на 2025 рік, нічого не вгадала:

Пасинкова пророкувала потенційну небезпеку з боку Білорусі – власне, нічого нового у тому немає. Хіба якщо взяли до уваги, що цього року Путін заявив, що перекинув свій «Орєшнік» на територію цієї республіки. Однак і до цього Білорусь, як пособник країни-агресора, справно допомагала їй.

У Білорусі, на думку екстрасенса, могло змінитися керівництво. Цього не сталося.

Війна, на думку тарологині, мала тривати до травня 2025 року. Вона також попереджала про можливі інциденти біля водойм або пов’язані з водними об’єктами, які можуть мати серйозні наслідки. «Їм знову вдасться створити загрозу для світу, але завдяки втручанню невідомих героїв ці плани буде зірвано», – ділилася Пасинкова туманними передбаченнями.

Що ж пророкує Пасинкова на 2026 рік? Каже, що 2026 рік стане для України переломним. «До другої половини року Україні вже не стільки знадобиться зброя, скільки підтримка у відновленні. Це дуже крута інформація. До кінця 2026 року Штати вже не так допомагають нам з обороною, як з відновленням, обороною, працевлаштуванням. Нас кудись проштовхують, до якогось союзу, допомагають нам зробити якісь міжнародні документи, дозволи», – зазначила Пасинкова.

Що віщують зорі

Катерина Соляник: «Війна протягом цього року хоч і продовжиться, але поступово буде ніби слабшати»
фото: Катерина Соляник/Facebook

Астролог Катерина Соляник на прохання «Главкома» і минулого року, і цього зробила свої прогнози.

Давайте пригадаємо, які перспективи окреслювала Соляник рік тому:

  • Щодо війни прогноз був таким: більшість процесів, пов'язаних із взаємовідносинами, мають чіткі дати початку, а ось закінчення цих процесів наче розмите в часі. Власне, можна припустити, що початком стали перші мирні ініціативи Трампа, однак чим завершиться історія з мирною угодою – поки неясно. Крім того, астролог зазначала, що загалом період випробувань, який проходить наша країна, триватиме до 2027-2028 року.
  • У 2025 році на людство, за прогнозом Соляник, мало чекати чимало відкриттів і вони були тісно пов’язані із ШІ. Власне, це загальносвітова тенденція. 

Що передбачає астрологиня на 2026 рік:

  1. Щодо закінчення війни. За її прогнозом, теоретично ймовірність поступового завершення руйнівної військової активності можна очікувати вже навесні 2026 року, повного завершення – не раніше січня 27-го року. 
  2. Глобальних катастроф, катаклізмів не передбачається. Нових воєн також не очікується.
  3. Економічний прогноз. На погляд Катерини Соляник, найбільш значуща подія в цій сфері може припасти на середину січня – початок лютого 2026 року. 
  4. Науково-технічна сфера. На думку Соляник, можна очікувати помітних змін у науці та мистецтві. 

Передбачення від штучного інтелекту

Gemini

Gemini вважає, що людство може наблизитися до розкриття секрету необмеженої чистої енергії
фото з відкритих джерел

«Главком» звернувся до чат-боту зі штучним інтелектом від Google Gemini з проханням зробити прогноз для України і світу на 2026 рік. І ось що прогнозує ШІ. 

«На основі аналізу наданих текстів із прогнозами, 2026 рік видається періодом великих трансформацій, де технологічний прогрес і дипломатичні зусилля будуть переплітатися з серйозними природними викликами», – зазначає Gemini.

Передбачення на 2026 рік:

  • Доля України та завершення війни. Дипломатичне врегулювання: очікується, що у 2026 році війна в Україні поступово підійде до свого завершення завдяки активному посередництву, зокрема з боку Дональда Трампа.
  • Територіальні компроміси: прогнозується, що мирна угода може бути болючою, оскільки Росія, ймовірно, збереже контроль над частиною територій, зокрема над сухопутним коридором до Криму.
  • Військові успіхи: попри переговори, Україна може здійснити потужну атаку на російську військову інфраструктуру (заводи), що виявить залежність РФ від іноземного (китайського) озброєння.
  • Енергетична революція: людство може наблизитися до розкриття секрету необмеженої чистої енергії, можливо, через нові методи роботи з водою або ядерні розробки, підсилені ШІ.
  • Подолання хвороб: 2026 рік може стати вирішальним у боротьбі з раком завдяки використанню персоналізованих вакцин та обчислювальних потужностей штучного інтелекту.
  • Технології майбутнього: очікується поява шокуючих методів омолодження та регенерації шкіри, а також значний прогрес у космічних розробках, як-от «ракети-катамарани».
  • Близький Схід: у Газі розпочнеться масштабна відбудова, тоді як в Ірані прогнозується падіння чинного режиму та символічне повернення монархічних традицій.
  • Росія та Китай: очікується охолодження відносин між Пекіном і Москвою через конфлікт інтересів, а також висвітлення проблем зі здоров'ям у лідерів обох країн.
  • Нові гравці: Ілон Маск може радикально змінити медіапростір, викупивши велику голлівудську студію після її фінансового краху.
  • Природні катаклізми: прогнозуються потужні землетруси в Туреччині та Індії (із ризиком для річки Ганг), а також аномальні шторми, що сягнуть Нью-Йорка.
  • Ресурсна криза: дефіцит питної води стане однією з головних загроз для Європи, США та Близького Сходу, що змусить світ активніше впроваджувати технології опріснення.
  • Вулканічна загроза: активність в Ісландії може знову призвести до викидів токсичних газів та попелу, що паралізує авіарух над Європою.

Grok

Grok попереджає одразу: прогнози майбутнього – спекулятивні
фото з відкритих джерел

2026 рік, за прогнозом чат-боту зі штучним інтелектом від компанії xAI Grok, обіцяє бути періодом значних змін, з елементами нестабільності, але й потенціалом для зростання в певних сферах. На основі аналізу поточних тенденцій, експертних оцінок і глобальних трендів, ось ключові прогнози. Зазначу, що це спекулятивно – майбутнє залежить від багатьох факторів, як-от політика, технології та геополітика», – попереджає Grok.

Ось що обіцяє чат-бот з ШІ:

  • Геополітична напруга зросте: США та Росія контролюватимуть 87% світової ядерної зброї, може початися нова гонка озброєнь. Анти-китайські настрої на Заході посиляться, відносини Китаю з Японією погіршаться, а США віддалятимуться від ЄС/НАТО. Можливі ескалації в Близькому Сході (Ізраїль, Ліван, Сирія, Ірак, Ємен), Венесуелі та Африці. Війна в Україні може загострюватися, з потенційним залученням Європи. Загалом, 2026-й може стати «роком конвергенції» конфліктів і технологій, з фокусом на гібридні загрози.
  • Технологічний бум: ШІ стане економічним хребтом, з масовим впровадженням самокерованих авто в США, розширенням дата-центрів і спеціалізованими моделями ШІ, що перевершують людей у виконанні задач. Цифрові двійники, суверенітет даних, GenAI та квантово-захищена безпека стануть трендами. Космічний сектор розшириться, як і енергетика – сонячна, ядерна та відновлювальна. 
  • Кліматичні виклики посиляться: повені, пожежі, посухи, рекорди тепла, неврожаї, дефіцит води та руйнування інфраструктури – гірше, ніж у 2025.
  • Західний світ може погіршитися геополітично, економічно та соціально. Спорт, культура та політика стануть «інструментом відволікання».
  • Україна залишиться в центрі глобальної уваги через війну з Росією. Прогнози варіюються від песимістичних до умовно оптимістичних, залежно від того, чи закінчиться конфлікт. Війна може тривати, з потенційним закінченням до кінця 2026 на умовах, несприятливих для Києва (наприклад, втрата територій). Росія відчуватиме напругу в армії, економіці та суспільстві, що може створити можливості для миру. Сценарії включають ескалацію, стабілізацію фронту чи колапс української армії до серпня 2026, якщо тенденції не зміняться. З позитиву: подвоєння сил дронів, стабілізація фронту взимку з підтримкою, і потенціал для повернення територій, якщо союзники (Литва, Естонія, Польща, Британія, Франція) посилять допомогу.
  • Втрати людей і територій можуть продовжитися, без сил змінити траєкторію війни. Песимістично: капітуляція, колапс до кінця 2026. Оптимістично: стабілізація з підтримкою, потенціал для перемоги. Інтеграція в ЄС/НАТО залишиться пріоритетом, але залежатиме від миру.
  • «Загалом, 2026-й для України – рік випробувань, але з шансом на перелом, якщо Захід посилить підтримку. Для світу – суміш технологічного прогресу та геополітичних ризиків. Це не вирок, а ймовірний сценарій; реальність може змінитися», – підсумовує Grok.

Наталія Сокирчук, «Главком»

Теги: астрологія Україна політика Китай росія війна США військові переговори

