Уряд пропонує змінити систему теплопостачання в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Кабмін вводить індивідуальні теплові пункти
фото із відкритих джерел

Індивідуальні теплові пункти дозволять ефективніше регулювати подачу тепла та гарячої води, знизити витрати на транспортування енергії та підвищити комфорт мешканців

 

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №14067, який передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованих мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт №14067.

Індивідуальні теплові пункти (ІТП) – це комплекс обладнання, що дозволяє регулювати режими теплоспоживання та розподіляти тепло між опаленням і гарячою водою. Встановлення таких пунктів допоможе знизити витрати підприємств на виробництво і доставку тепла, а мешканці отримають більш якісні послуги.

Витрати на ІТП включатимуться у тариф на транспортування теплової енергії, а теплотранспортуючі організації нестимуть відповідальність за їхнє обслуговування. Планується також затвердити правила постачання теплової енергії, порядок встановлення та обслуговування ІТП і типовий договір, щоб стандартизувати систему по всій країні.

Опалювальний сезон стартує, коли середньодобова температура протягом трьох діб опускається до +8°C або нижче, зазвичай із 15 жовтня, але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше.

Нагадаємо, що через військові дії та обстріли Києва велика частина інфраструктури опалення зазнала пошкоджень. За оцінками експертів, цього року близько 180 тисяч киян можуть залишитися без централізованого теплопостачання, оскільки пошкоджені будинки потребують обстеження газового обладнання, що фізично неможливо провести до початку опалювального сезону.

Дефіцит тепла для цих будинків змушує мешканців використовувати альтернативні джерела обігріву, зокрема електрообігрівачі. Експерти закликають державу компенсувати витрати на електроенергію для постраждалих, щоб забезпечити мінімальний рівень комфорту та безпеки під час зими.

Проблема є особливо гострою для житлових комплексів, які зазнали значних руйнувань, а масштабні ремонтні роботи та відновлення газових мереж потребують часу та додаткових ресурсів.

Теги: опалення Україна будинок

