Безплатний чекап для українців 40+ з 1 січня 2026 року: як скористатися програмою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Безплатний чекап для українців 40+ з 1 січня 2026 року: як скористатися програмою
Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку «Дія» – на 30-й день після свого дня народження
фото: МОЗ/Facebook

«Скринінг здоров’я 40+» створений для того, щоб якомога більше людей перевірили своє здоров’я та вчасно виявили можливі ризики

З 1 січня в Україні запрацює програма «Скринінг здоров’я 40+». Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

«Національний «скринінг здоров’я 40+» створений для того, щоб якомога більше людей перевірили своє здоров’я та вчасно виявили можливі ризики. На його реалізацію держава у 2026 році виділила 10 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Що входитиме до скринінгу

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження – наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби – призначення необхідних лікарських засобів, передусім тих, які можна отримати через програму «Доступні ліки» безоплатно чи з частковою доплатою.

Як взяти участь

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку «Дія» – на 30-й день після свого дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

Після прийняття запрошення необхідно замовити «Дія. Картку» в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За сім днів на неї надійдуть кошти – 2 тис. грн. Їх можна використати тільки для проходження «скринінгу здоров'я 40+».

Для осіб, які не користуються «Дією», передбачений інший алгоритм участі у програмі. «Достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там вам допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом семи днів буде зараховано 2 тис. грн для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів «Дії»: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження», – пояснює МОЗ.

Де можна пройти скринінг

У будь-якому зручному медзакладі – державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання. Головне, щоб заклад відповідав вимогам НСЗУ та МОЗ.

«Нині понад 1,3 млн українців уже мають цукровий діабет, і ще стільки ж – навіть не знають про свій діагноз. Хвороби системи кровообігу в 2025 році залишаються причиною кожного п’ятого випадку встановлення інвалідності. Скринінг – це простий і безпечний спосіб вчасно виявити ризики хвороб, що можуть розвиватися безсимптомно й проявитися лише у вигляді ускладнень», – наголошує МОЗ.

Раніше «Главком» писав про те, що 1 січня 2026 року очікується оновлення Календаря профілактичних щеплень. Ці щеплення охоплюють вакцини проти 11 інфекційних.

