Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусу

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити

Постанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі

Кабінет міністрів заборонив реєстрацію російської вакцини від коронавірусу в Україні.

Про це йдеться в постанові уряду від 8 лютого, яку підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі.

Поставка і перевірка вакцин інших виробників регулюється домовленостями в рамках COVAX.

Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України буде оцінювати ефективність вакцин і перевіряти матеріали під час реєстрації в Україні.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

Під час форуму «Україна 30» президент України Володимир Зеленський заявив, що українці «не кролики» для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу.

До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

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