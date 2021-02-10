Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусу
Постанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі
Кабінет міністрів заборонив реєстрацію російської вакцини від коронавірусу в Україні.
Про це йдеться в постанові уряду від 8 лютого, яку підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Постанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі.
Поставка і перевірка вакцин інших виробників регулюється домовленостями в рамках COVAX.
Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України буде оцінювати ефективність вакцин і перевіряти матеріали під час реєстрації в Україні.
Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.
Під час форуму «Україна 30» президент України Володимир Зеленський заявив, що українці «не кролики» для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу.
До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.