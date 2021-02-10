  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити - Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусу
    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити

    Постанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі

    Кабінет міністрів заборонив реєстрацію російської вакцини від коронавірусу в Україні.

    Про це йдеться в постанові уряду від 8 лютого, яку підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Постанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі.

    Поставка і перевірка вакцин інших виробників регулюється домовленостями в рамках COVAX.

    Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України буде оцінювати ефективність вакцин і перевіряти матеріали під час реєстрації в Україні.

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

    Під час форуму «Україна 30» президент України Володимир Зеленський заявив, що українці «не кролики» для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу

    До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Читайте також:
    Теги: Кабмін Росія українці імунітет вакцинація Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies