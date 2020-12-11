Піар-кампанія «Російська вакцина рятує світ і Україну від Covid-19» закінчилася провалом

Російський «Супутник» не злетів

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История с запуском несуществующей российской вакцины «Спутник-V» это даже не анекдот, а сборник анекдотов. Причем цензурных из них только половина. Самое пикантное в российском снадобье то, что такой вакцины не существует. Это действительно снадобье, формула, мечта, медийный продукт – что угодно, но не вакцина. Потому что сыворотка с сомнительными свойствами становится вакциной только после трех этапов принципиально разного тестирования. Это требует развитой науки, денег, времени и соблюдение протоколов испытаний. У Кремля было только желание показать всем вакцину и выжать из нее максимум политических дивидендов. Получилось смешно.

Понятно, что несуществующую вакцину кому-то продать и даже подарить очень сложно. Началось все с Угорщины. Москва гордо объявила в новостях, что их замечательную вакцину закупают даже в ЕС. В частности – Венгрия. Понятно, что российское лобби там достаточно мощное и денег на обеспечение этого проекта Кремль не жалел. Закончилось пшиком. Никакой «вакцины» для населения Венгрия не покупала. Как оказалось, это снадобье венгерские медики готовы были взять только для проведения третьего этапа тестирования на добровольцах. Но потом даже и от этого отказались.

Следующей точкой медийного приложения российских усилий стал Израиль. В Москве гордо заявили, что именно Израиль закупил приличное количество российского препарата. Поскольку у израильской медицины достаточно серьезная репутация, это заявление должно было убедить читателей и зрителей. Но на практике оказалось, что государство Израиль ничего не покупал и не планировал. Снадобье купила одна частная клиника, которая работает в Израиле и в Москве. В общем, их сумели «убедить». Вот только израильский Минздрав это сомнительное зелье на территории государства применять запретил. Не прошло клинических испытаний – приговор. Теперь «счастливая» частная клиника ищет варианты продать недовакцину куда-то в арабские страны. Желающих пока нет.

Красивого импорта у Кремля не получилось и от статуса спасителя мира от Ковида пришлось отказаться. Решили активно колоть собственных граждан. Самое смешное даже не то, что колоть «Спутник» нужно совершенно трезвому человеку. После прививки еще не рекомендуется употреблять алкоголь 42 дня. Как вы понимаете, с такими показаниями любое снадобье в России теряет всякий смысл даже с претензиями на минимальную массовость. Но это еще не все. Колоть российским «Спутником» в Кремле решили тех, кого не жалко. Бюджетников. Учителей, врачей и прочих беззащитных и бедных. А для полиции и чиновников все-таки покупают импортную вакцину. Говорят, потому что «Спутника» на всех не хватает. Забавно – в США несколько президентов решили уколоть свою вакцину в прямом эфире. Чтобы американцы увидели, что она безопасна. В РФ наоборот. Чтобы президент и окружение убедились в безопасности отечественной вакцины, ее решили сперва испытать на бюджетниках.

До этого было много попыток под любым соусом продать хоть немного снадобья в Украину. Даже бесплатно дать – только уколитесь. Тут вопрос исключительно политический. И лояльные к Кремлю украинские медиа упорно разгоняли дискуссию брать российскую вакцину «ради спасения украинцев», или отказаться «по политическим мотивам». Хитрость проста – спорим про политику, а клинические свойства несуществующей вакцины принимает на веру. Примитивная манипуляция. Не зашло.

Последним фейком российского зелья «Спутник-V» стала новость о запуске его производства в Украине. В частности в Харькове на фармкомпании Биолек». Сказка продержалась не слишком долго. Компания «Биолек» сделала опровергла возможность производства российской вакцины на собственных мощностях. Компания планирует изготавливать только зарегистрированную в Украине вакцину. А российскому зелью такое счастье не светит – во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что вакцина из РФ не прошла клинические испытания, то есть говорить не о чем. Когда текст уже дописал появилась новость о том, что Турция тоже послала в пеший эротический тур Россию с ее недовакциной. Что вполне логично.

В общем, грандиозная пиар-кампания по раскрутке проекта «Российская вакцина спасает мир и Украину от Ковида» закончилась, простите, пуком в лужу. Ничем, если в сухом остатке. На своем безответном населении Кремль может экспериментировать сколько угодно, все остальные хором посылают этих знахарей в пеший эротический тур. Можно сказать, что «Спутник» не взлетел…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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