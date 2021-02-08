Україна домовилася про постачання вакцин Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах

Поки Україна лише планує, більшість країн світу вже вакцинується

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей з фармкомпаніями Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах про постачання вакцин від коронавірусу в Україну.

Про це він заявив на Всеукраїнському форумі Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

«Зовсім нещодавно нашим головним завданням було забезпечення достатньою кількістю доз якісної вакцин від провідних міжнародних виробників. Ми домовилися про поставку в Україну вакцин компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa та Novavах», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у столиці триває всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді». Першу сесію відкрив президент Зеленський, також запрошені представники ВООЗ та Євросоюзу.

Форум проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого. Його відвідає низка експертів та посадовців, які, зокрема, відповідатимуть на найпоширеніші запитання українців.

Триденна подія стане майданчиком для діалогу про пандемію та її подолання.

До слова, Афганістан отримав вакцину від коронавірусу раніше за Україну.

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.



