  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Гліб Канєвський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Вакцинація населення провалена. Виживуть сильніші та витриваліші

    • Гліб Канєвський

      Керівник відділу з протидії корупції Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фокус міністра Степанова в країнах ЄС чи США, коштував би йому і його покровителям посад - Вакцинація населення провалена. Виживуть сильніші та витриваліші
    Фокус міністра Степанова в країнах ЄС чи США, коштував би йому і його покровителям посад

    Через недолугість МОЗ, приватна компанія взяла уряд в заручники

    Внезапно. ЗМІ повідомляють, що «Лекхім» просить перенести першу поставку китайської вакцини Sinovac - CoronaVac на квітень. Мова йде саме про ту вакцину, за яку МОЗ організувало аванс у розмірі 964 млн грн посереднику.

    Більш того, «Лекхім» запропонував переглянути вимоги до ефективності цієї вакцини зі сторони України.

    Що це означає на практиці? Через недолугість МОЗ, приватна компанія взяла уряд в заручники. Адже кошти за вакцину вже сплачені. А як відомо, музику замовляє саме той, хто за неї платить.

    Подібний фокус міністра Степанова в країнах ЄС чи США, коштував би йому і його покровителям посад.  Та в Україні так просто з посадами не прощаються.

    І, щоб в нікого не залишилося сумнівів, що вакцинація населення провалена.

    Для забезпечення колективного імунітету потрібно прищепити понад 60% населення – понад 20 млн осіб. Більшість щеплень робляться  2-ома дозами. Тобто, Україні потрібно близько 40 млн доз.

    Проте, Україна має лише один офіційний контракт саме з «Лекхімом» на 1,9 млн доз. Всі інші заяви про 100 тис доз, 12 млн доз, і тд, поки що, лише заяви, які збурюють повітря. 

    Насамкінець варто згадати про ще один шлях набуття колективного імунітету – дарвіністський. Це коли, не робити ніяких щеплень, а понад 60% населення перехворіє на Covid. У такому разі виживуть сильніші та витриваліші.

     Читайте також: Коли сформується колективний імунітет. Що обіцяють виробники вакцин?

    Джерело: блог Гліба Канєвського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: здоров'я Максим Степанов імунітет вакцинація уряд населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies