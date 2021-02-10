Вакцинація населення провалена. Виживуть сильніші та витриваліші

Фокус міністра Степанова в країнах ЄС чи США, коштував би йому і його покровителям посад

Через недолугість МОЗ, приватна компанія взяла уряд в заручники

Внезапно. ЗМІ повідомляють, що «Лекхім» просить перенести першу поставку китайської вакцини Sinovac - CoronaVac на квітень. Мова йде саме про ту вакцину, за яку МОЗ організувало аванс у розмірі 964 млн грн посереднику.

Більш того, «Лекхім» запропонував переглянути вимоги до ефективності цієї вакцини зі сторони України.

Що це означає на практиці? Через недолугість МОЗ, приватна компанія взяла уряд в заручники. Адже кошти за вакцину вже сплачені. А як відомо, музику замовляє саме той, хто за неї платить.

Подібний фокус міністра Степанова в країнах ЄС чи США, коштував би йому і його покровителям посад. Та в Україні так просто з посадами не прощаються.

І, щоб в нікого не залишилося сумнівів, що вакцинація населення провалена.

Для забезпечення колективного імунітету потрібно прищепити понад 60% населення – понад 20 млн осіб. Більшість щеплень робляться 2-ома дозами. Тобто, Україні потрібно близько 40 млн доз.

Проте, Україна має лише один офіційний контракт саме з «Лекхімом» на 1,9 млн доз. Всі інші заяви про 100 тис доз, 12 млн доз, і тд, поки що, лише заяви, які збурюють повітря.

Насамкінець варто згадати про ще один шлях набуття колективного імунітету – дарвіністський. Це коли, не робити ніяких щеплень, а понад 60% населення перехворіє на Covid. У такому разі виживуть сильніші та витриваліші.

Джерело: блог Гліба Канєвського

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