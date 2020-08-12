ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити



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ВООЗ «перебуває в тісному контакті» з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров’я, обговорюючи критерії допуску вакцини

ВООЗ закликала Росію під час розробки вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що безпека і дієвість нової російської вакцини від коронавірусу треба ретельно перевірити. Про це повідомляє агенція АА.

Зазначається, що ВООЗ загалом стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу.

Так, за словами представника організації Таріка Язаревіча, ВООЗ «перебуває в тісному контакті» з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров’я, обговорюючи критерії допуску вакцини.

«Передкваліфікація» будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися неухильно точно», — наголосив Язаревіч.

Також зазначається, що раніше ВООЗ закликала Росію під час розробки вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів.

Як повідомлялося, Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.