«Українці – не кролики». Зеленський заперечив закупівлі російської вакцини

Президент буде вакцинуватися препаратом Pfizer разом з військовими

Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

«Громадяни України – не кролики – на них експериментувати ми не будемо. Ніякої офіційної інформації про те, що «Супутник V» є ефективним і дає захист 95% не існує. Це «фейк ньюз», і всі вже розуміють, що це інформаційна гібридна війна», – заявив Зеленський.

За словами президента, наразі Україна домовилася про закупівлі вакцини у чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

«Ми домовилися з виробниками вакцин, які затверджені світом і дають результат. У лютому Україна отримає перший мільйон доз вакцини від Pfizer в межах ініціативи COVAX, якщо не буде гальмувань з обох боків, ви знаєте що таке бюрократія. Крім того, у нас є домовленості з китайськими, американськими та британськими виробниками. Також Україна проситиме про допомогу з поставками вакцини у Польщі», – розповів Зеленський.

Для того, аби переконати тих українців, які досі не готові пройти вакцинацію проти коронавірусу, президент планує зробити щеплення разом з українськими військовими.

«Я обов'язково буду вакцинуватися, але не у першій хвилі, яка призначена для медиків. Але я готовий у прямому ефірі, як завгодно. Це буде у першій частині, але на другому етапі. Я буду у другій хвилі, разом з військовими, як головнокомандувач. Перша хвиля буде вакцинуватися препаратом від Pfizer», – зазначив Зеленський.

Минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

До слова, Афганістан отримав вакцину від коронавірусу раніше за Україну.

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.