Чи дійсно коронавірус відступає? Пряма мова очільниці лікарні на Луганщині

Пік захворюваності медперсоналу і пацієнтів припав на грудень

В Україні фіксується суттєвий спад захворюваності на Covid-19. Про це свідчать не лише офіційні дані Міністерства охорони здоров’я, а й свідчення практикуючих лікарів. Щоправда, багато з них пов’язує це не з досягненнями уряду, а з природньою циркуляцією хвороби: пік був пройдений, настала фаза спаду. Імунологи навіть стверджують, що влітку коронавірус в Україні майже повністю зникне – через формування колективного імунітету. Однак досягти його в українських умовах вдасться не шляхом вакцинації, а за рахунок того, що основна маса населення перехворіє. «Среденьовічний метод», – так прокоментував обставини, які склались в Україні, імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.

Яка ж нині ситуація у регіонах? Чи справді хворих стало суттєво менше? За рахунок чого відбулось падіння шпиталізацій? Про це «Главком» поговорив із директоркою міської лікарні Станично-Луганського районного територіального медичного об’єднання Світланою Забудковою.

Яка нині ситуація із захворюваністю на коронавірус спостерігається у вашій ОТГ?

З середини січня захворюваність почала йти на спад і на даний момент у порівнянні із листопадом хворих у рази менше. Якщо станом на 2 січня по району було зафіксовано 148 випадків, це і стаціонарних, і амбулаторних хворих, то на сьогодні таких випадків лише 26. 2 січня у нас на стаціонарі було близько 40 хворих, сьогодні – сім. Хочу зазначити, що ми дуже багато тестуємо: і експрес-тестами, і ПЛР, і ІФА.

Знаєте, зараз навіть звернення до лікарів значно порідшали, і дуже мало випадків, коли за протоколом слід відправляти на ПЛР-тестування. Якщо на піку захворюваності ми направляли не менше ніж на 40 ПЛР-тест на день, то зараз – одиниці.

З чим ви пов’язуєте таку тенденцію?

У нас було дуже багато хворих у жовтні, листопаді, грудні та у першій третині січня. Потім захворюваність пішла на спад. Однозначно сказати, із чим це пов’язано, не можу. Свою роль відіграли карантинні заходи. До того ж, мені здається, ми просто пройшли пік захворюваності. Нині у нас спостерігається низька захворюваність не лише на Covid-19, а й на сезонні гострі респіраторні вірусні інфекції.

«Ми не можемо змушувати щеплюватися»

Якою була ситуація із захворюваністю медперсоналу?

У грудні - на початку січня був пік захворюваності медперсоналу – і старшого, і молодшого. Хворіли і раніше, але у грудні був просто колапс, ми були вимушені якось міняти графік роботи. Я сама теж у грудні тяжко захворіла на коронавірус: була двостороння пневмонія, лежала на стаціонарі. Слава Богу, обійшлося без реанімації. Це настільки важка хвороба! Постковідний синдром досі достатньо не вивчений. У мене досі задишка, і це при тому, що я виписалась зі стаціонару понад два тижні тому.

Чи були повторні випадки захворюваності серед медперсоналу?

Ні, жодного.

Чи отримали ваші підлеглі доплати, які обіцяв МОЗ?

Так, отримали. У жовтні ми уклали договір з Національною службою здоров’я на «ковідний пакет» (договір про оплату НСЗУ ліків та процедур, які входять до прокотолу лікування коронавірусу, - «Главком»). Оплата праці медперсоналу збільшилась.

Як готуєтеся до вакцинації?

Ми надали відповідь на запит МОЗ про приблизну кількість людей з медперсоналу, які підлягають обов’язковій вакцинації. Однак треба розуміти нюанси: ці цифри дуже приблизні, адже ми не можемо змушувати щеплюватися, та й ми ще не знаємо, у кого які протипоказання. Приміром, вакцинуватися можуть тільки ті, хто перехворів на Covid-19 не раніше ніж пів року тому. Тому з точністю до одного нас не просили вказувати число необхідних доз вакцин – лише приблизно.

Вказати потрібно було лише ту кількість доз, які можуть бути введені найближчим часом. Про дози, які потрібні будуть через кілька місяців, коли у тих, хто перехворів, не буде антитіл, не йшлося.

Вам вже відомо, якою саме вакциною будуть щеплювати?

Ні, поки цього мені не казали.

«Антивакцинальні настрої поширені серед неосвічених верств»

Серед ваших співробітників, пацієнтів, напевно, ходять якісь розмови про вакцинацію. Який загальний настрій?

Знаєте, ставлення дуже різне. Ті, хто сам важко перехворів чи спостерігав важкий перебіг хвороби у пацієнтів чи близьких, хочуть. До речі, великий відсоток персоналу перехворів у важкій формі.

Не обходиться і без безглуздих розмов про «чіпування», проте вони ходять серед неосвічених верств. Антивакцинальні настрої також відчуваються серед тих, хто не аналізує, не сприймає якісь новини критично. Приміром, з нещодавнього – про смерть 29 людей у Нідердандах після вакцинації. Але ж після – не означає, що внаслідок! Люди могли померти через якісь свої хронічні хвороби, а отже, їхня загибель жодним чином не пов’язана зі щепленням.

На жаль, таке ставлення розповсюджується не лише на вакцинацію проти Covid-19, а й на календарні щеплення дітей. Я за спеціальністю педіатр, у нас в районі вакцинація сягає 80%. Однак колеги з інших областей кажуть, що у них значно нижчі показники.

В цілому ж усім зрозуміло, що поточна хвиля Covid-19 – не остання, що коронавірус з нами на роки, і єдиний метод захиститися від цієї інфекції – це вакцинація.

Наталія Сокирчук, «Главком»