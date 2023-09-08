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Хильнути спиртного чи поласувати солодощами: що більше шкодить серцю та судинам

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хильнути спиртного чи поласувати солодощами: що більше шкодить серцю та судинам
І солодке, і алкоголь впливає на весь організм
фото з відкритих джерел

Для здоров'я краще вибрати домашній десерт із низьким вмістом цукру чи порцію алкоголю без сиропів, соків та інших добавок

Солодощі шкідливі для серця та судин. Деякі експерти порівнюють вплив десертів на цей орган з дією алкоголю. Про це повідомляє Американська асоціація серця.

Надлишковий цукор відкладається у вигляді жиру не тільки в печінці, він розподіляється по всьому організму. Це може призвести до ожиріння, а далі до проблем із серцем та судинами. А надмірне вживання алкоголю може призвести до підвищення артеріального тиску, серцевої недостатності або інсульту.

Спиртне також може провокувати набір зайвої ваги. Ось чому:

  • Спиртовмісні напої висококалорійні. Особливо коктейлі, у яких може бути кілька різних видів алкоголю, цукрових сиропів та інших добавок.
  • Алкоголь притуплює відчуття ситості, що збільшує ймовірність переїдання, особливо якщо на столі стоять ситні закуски: м'ясо, смажений сир, грінки з жирним соусом.
  • При вживанні алкоголю уповільнюється процес спалювання.

І солодке, і алкоголь впливає на весь організм: вони порушують природні процеси, ефект їхнього впливу накопичується і може призвести до проблем зі здоров'ям.

При цьому у цукру дозволена доза є – це 25-36 г для дорослої людини на день, а безпечної дози алкоголю не існує. Крім того, від солодкого відмовитись легше, ніж від алкоголю – у цукру немає синдрому відміни.

Тож для здоров'я краще вибрати домашній десерт із низьким вмістом цукру чи порцію алкоголю без сиропів, соків та інших добавок.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в усьому світі – учені розповіли, які існують небезпечні міфи про здоров’я серця. Експерти зазначають, що прояви хвороб серця часто залежать від статі.

До слова, науковці назвали хвороби, які провокує щоденне вживання пива.

Зауважимо, спиртне впливає на обмін речовин в організмі, викликаючи різноманітні фізіологічні зміни, які сприяють збільшенню ваги. Варто зауважити, що надмірне вживання спиртного може призвести до розвитку алкогольної жирової хвороби печінки. Цей розлад розвивається, коли печінка обростає жиром в результаті надмірного вживання алкоголю. Через це вона може запалюватися та пошкоджуватися, що призводить до різноманітних проблем зі здоров'ям, зокрема збільшення ваги – надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки.

Як відомо, навіть помірне споживання спиртного шкодить і може спричинити ранню смерть: вчені розвіяли популярний міф про алкоголь.

Раніше повідомлялося, що вчені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку.

Крім того, немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Внесок спиртного у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину – вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають.

Читайте також: Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)
Теги: алкоголь здоров'я сердцево-судинні захворювання солодощі

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