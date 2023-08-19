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Власник елітних брендів віскі закриває представництво в Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Власник елітних брендів віскі закриває представництво в Росії
Росіяни залишаться без елітних алкогольних напоїв
фото з відкритих джерел

У травні 2023 року концерн Pernod Ricard оголосив про припинення постачання всіх міжнародних брендів до РФ

Французький алкогольний концерн Pernod Ricard закриває представництво в Росії. Про це пише «Коммерсант».

У Pernod Ricard повідомили, що колишній керівник російського офісу АТ «П.Р.Русь» Лоран Пійє перейшов на нову посаду в іншому регіоні. Курирувати припинення бізнесу буде Ігнатій Аракелян, який керував Єреванським коньячним заводом, що входить до Pernod Ricard. Аракелян уточнив, що у «П.Р.Русь» тривають процедури для зупинення операційної діяльності. Інших планів у компанії немає.

За словами співрозмовника видання, «П.Р.Русь» вже покинула майже вся команда, співробітники, що залишилися, можуть піти до кінця серпня.

Упродовж 2020-2021 років компанія імпортувала в РФ приблизно по 14 млн літрів міцного спиртного без урахування Ararat. У 2022 році вторгнення РФ в Україну та посилення антиросійських санкцій скоротила ввезення до 6,95 млн літрів.

У травні 2023 року концерн оголосив про припинення постачання всіх міжнародних брендів до РФ. За січень-квітень, за наявними даними, компанія ввезла 4,6 млн літрів алкоголю.

Водночас коньяк Ararat, що випускається на ЄКЗ, продовжує поставлятися в Росію, заявив представник Pernod Ricard. У 2021 році дистриб'ютором цієї марки в частині каналів стала Luding Group.

Джерело у великій алкогольній компанії зазначає, що 70-90% коньяку Ararat споживається в Росії, та інших ринків для напою з такими обсягами споживання немає. Співрозмовник видання чув, що Pernod Ricard може віддати всю дистрибуцію марки Luding Group аж до продажу ЄКЗ, але поки що домовленостей не досягнуто.

Про можливий продаж виробництва Ararat знає й інше джерело на ринку. За його словами, інтересантом виступає Luding Group, але продавець оцінює актив надто дорого.

У Pernod Ricard будь-які розмови про продаж Ararat заперечують.

Як повідомлялося, на початку квітня Pernod Ricard вирішила відновити експорт продукції окремих своїх брендів у Росію, але вже за кілька тижнів відмовилася від цих планів після хвилі критики.

Наприкінці квітня компанія оголосила, що припинила експорт продукції всіх своїх міжнародних брендів до Росії. У портфель компанії входять десятки брендів, у тому числі віскі Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, горілка Absolut, текіла Olmeca, ром Havana Club, шампанське Mumm та Perrier Jouet та коньяк Ararat.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited, яка торік імпортувала в Росію товарів на $169 млн, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Теги: алкоголь росія Франція експорт

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