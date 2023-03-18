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Вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають
Внесок спиртного у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину
фото з відкритих джерел

Немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях

Вчені проаналізували МРТ-знімки 25 тис. людей: вони виявили, що вживання невеликої кількості алкоголю погано впливає на головний мозок. Про це йдеться у новому дослідженні.

Помірне вживання алкоголю масове явище. Тому навіть невеликі його побічні дії у масштабах суспільства можуть бути суттєвими. Погіршити потенційну шкоду може те, що більшість людей переконана, що алкоголь у відносно невеликих дозах є абсолютно нешкідливим для здоров'я мозку.

Раніше дослідження демонстрували, що вживання алкоголю у великих кількостях завдає шкоди головному мозку. Проте, дані про ефекти помірного вживання алкоголю залишаються неоднозначними. Його вплив на структуру мозку було вивчено слабко. Крім того, деякі дослідження показували, що теоретично вино може виявитися корисним, якщо не зловживати ним.

Автори нового дослідження використовували дані британського Біобанку. Вчені проаналізували інформацію про понад 25 тис. учасників. Вони враховували стать, вік, рівень освіти, кількість випитого алкоголю, розмір та стан головного мозку за даними магнітно-резонансної томографії, звернення за медичною допомогою з різних причин та дані тестування пам'яті.

Чим більше алкоголю приймали учасники дослідження протягом тижня, тим менша щільність сірої речовини головного мозку у них була. Відповідно до розрахунків, які провели вчені, приблизно 0,8% змін у його об'ємі можна пояснити саме помірним споживанням алкоголю. Вживання алкоголю було пов'язане з погіршенням зв'язків у білій речовині головного мозку. Зв'язок між вживанням алкоголю і погіршенням стану головного мозку був більш виразним у людей, які страждають на гіпертонію та ожиріння.

Немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Негативний вплив стосується всіх структур мозку, не лише тих областей, пошкодження яких передбачали раніше.

Енья Топівала
співавторка нового дослідження

Автори зазначають, що цифра 0,8% може здатися маленькою. Однак цей внесок у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину.

До слова, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Теги: алкоголь здоров'я

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