Надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки

Люди, які щодня вживають багато алкоголю, більш схильні вживати нездорову їжу: це може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота

Спиртне впливає на обмін речовин в організмі, викликаючи різноманітні фізіологічні зміни, які сприяють збільшенню ваги

Алкоголь є одним із найпопулярніших напоїв у світі, щороку випивається близько 140 мільярдів літрів. Але тривале та надмірне вживання алкоголю може спричинити різноманітні проблеми зі здоров’ям, зокрема збільшення ваги й так званий пивний живіт. Про це повідомляє Medium.

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Перш за все, важливо пам'ятати, що алкоголь містить багато калорій – майже як жири. Це робить його одним із найкалорійніших речовин. Тому регулярне вживання алкоголю може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота.

Але не тільки висока калорійність випивки сприяє збільшенню живота. Алкоголь також може впливати на обмін речовин в організмі, викликаючи різноманітні фізіологічні зміни, які сприяють збільшенню ваги. Наприклад, він може погіршити здатність організму спалювати жир, це призведе до накопичення жиру.

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Крім того, вживання алкоголю може призвести до підвищення рівня кортизолу, гормону стресу. Рівень кортизолу пов'язаний зі збільшенням ваги, особливо в області живота. Це пояснюється тим, що кортизол посилює синтез інсуліну, який сприяє накопиченню кілограмів саме в цій області.

Варто зауважити, що надмірне вживання спиртного може призвести до розвитку алкогольної жирової хвороби печінки. Цей розлад розвивається, коли печінка обростає жиром в результаті надмірного вживання алкоголю. Через це вона може запалюватися та пошкоджуватися, що призводить до різноманітних проблем зі здоров'ям, у тому числі збільшення ваги.

До того ж надмірне вживання алкоголю може призвести до неправильного вибору їжі. Люди, які щодня вживають багато алкоголю, більш схильні вживати нездорову їжу, таку як висококалорійні закуски та фастфуд. Це може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота.

Підсумовуючи, існують різні причини, чому надмірне вживання алкоголю призводить до збільшення живота. Тут діє кілька елементів, починаючи від високої калорійності алкоголю і закінчуючи фізіологічними змінами, які він може викликати. Якщо ви турбуєтеся про свою вагу або загальний стан здоров'я, вам потрібно обмежити вживання спиртного та вести здоровий спосіб життя.

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Як відомо, навіть помірне споживання спиртного шкодить і може спричинити ранню смерть: вчені розвіяли популярний міф про алкоголь.

Раніше повідомлялося, що вчені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку.

До слова, немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Внесок спиртного у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину – вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають.