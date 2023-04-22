Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки
Люди, які щодня вживають багато алкоголю, більш схильні вживати нездорову їжу: це може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота
фото з відкритих джерел

Спиртне впливає на обмін речовин в організмі, викликаючи різноманітні фізіологічні зміни, які сприяють збільшенню ваги

Алкоголь є одним із найпопулярніших напоїв у світі, щороку випивається близько 140 мільярдів літрів. Але тривале та надмірне вживання алкоголю може спричинити різноманітні проблеми зі здоров’ям, зокрема збільшення ваги й так званий пивний живіт. Про це повідомляє Medium.

Перш за все, важливо пам'ятати, що алкоголь містить багато калорій – майже як жири. Це робить його одним із найкалорійніших речовин. Тому регулярне вживання алкоголю може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота.

Але не тільки висока калорійність випивки сприяє збільшенню живота. Алкоголь також може впливати на обмін речовин в організмі, викликаючи різноманітні фізіологічні зміни, які сприяють збільшенню ваги. Наприклад, він може погіршити здатність організму спалювати жир, це призведе до накопичення жиру.

Крім того, вживання алкоголю може призвести до підвищення рівня кортизолу, гормону стресу. Рівень кортизолу пов'язаний зі збільшенням ваги, особливо в області живота. Це пояснюється тим, що кортизол посилює синтез інсуліну, який сприяє накопиченню кілограмів саме в цій області.

Варто зауважити, що надмірне вживання спиртного може призвести до розвитку алкогольної жирової хвороби печінки. Цей розлад розвивається, коли печінка обростає жиром в результаті надмірного вживання алкоголю. Через це вона може запалюватися та пошкоджуватися, що призводить до різноманітних проблем зі здоров'ям, у тому числі збільшення ваги.

До того ж надмірне вживання алкоголю може призвести до неправильного вибору їжі. Люди, які щодня вживають багато алкоголю, більш схильні вживати нездорову їжу, таку як висококалорійні закуски та фастфуд. Це може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота.

Підсумовуючи, існують різні причини, чому надмірне вживання алкоголю призводить до збільшення живота. Тут діє кілька елементів, починаючи від високої калорійності алкоголю і закінчуючи фізіологічними змінами, які він може викликати. Якщо ви турбуєтеся про свою вагу або загальний стан здоров'я, вам потрібно обмежити вживання спиртного та вести здоровий спосіб життя.

Як відомо, навіть помірне споживання спиртного шкодить і може спричинити ранню смерть: вчені розвіяли популярний міф про алкоголь.

Раніше повідомлялося, що вчені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку.

До слова, немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Внесок спиртного у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину – вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають.

Читайте також: Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)
Теги: здоров'я алкоголь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами дизайнерки, вона надає перевагу їжі, насиченій корисними жирами
Ніколи не бачив, щоб вона їла. Вікторія Бекхем вразила близького друга чоловіка
25 березня, 12:21
Через спосіб життя господаря тварина звикла до алкоголю
У Великій Британії вперше вилікували собаку від алкоголізму
8 квiтня, 11:14
Різка відмова від спиртного також може вплинути негативно на здоровʼя людини
Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)
21 березня, 04:50
Приблизно 1,34 млрд людей у 204 країнах світу станом на 2020 рік вживали шкідливу кількість алкоголю
Учені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку
23 березня, 05:02
Влада Києва збільшать години продажу алкоголю
У Києві зміниться час продажу алкоголю
20 березня, 17:14
Час продажу алкогольних напоїв у магазинах Києва подовжено
Відсьогодні в Києві змінено час продажу алкогольних напоїв
27 березня, 07:46

Здоров'я

Надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки
Надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки
Серцевий напад через маленьку зарплату: вчені дослідили як дохід впливає на здоровʼя
Серцевий напад через маленьку зарплату: вчені дослідили як дохід впливає на здоровʼя
«Не міг ворушитися. Годували через зонд». На Закарпатті чоловік після вживання кільки захворів на ботулізм
«Не міг ворушитися. Годували через зонд». На Закарпатті чоловік після вживання кільки захворів на ботулізм
Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф
Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф
Лікарі врятували військового: в Україні вперше імплантували протез прямо в кістку
Лікарі врятували військового: в Україні вперше імплантували протез прямо в кістку
Скільки яєць можна з'їсти на Великдень? Дієтолог дав пораду
Скільки яєць можна з'їсти на Великдень? Дієтолог дав пораду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
31K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
18K
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
15K
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс
14K
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
9523
Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Вчора, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Вчора, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту