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Науковці назвали хвороби, які провокує щоденне вживання пива

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Науковці назвали хвороби, які провокує щоденне вживання пива
Регулярне вживання пива провокує низку хвороб
фото з відкритих джерел

Кобальт, що міститься у пиві, шкодить серцю та судинам, викликає «синдром бичачого серця»

Вчені з Університету Вікторії у Британській Колумбії оцінили вплив на організм щоденного вживання келиха вина чи кухля пива. Вчені проаналізували 107 досліджень, у яких оцінювався взаємозв'язок між вживанням алкоголю та ризиком смерті. У цих дослідженнях взяли участь майже 5 млн. учасників з різних країн, пише видання Jama Network Open.

Автори дійшли висновку, що через плутанину та упередженість у дослідженнях було багато похибок, тому видима користь від помірного вживання алкоголю значно зменшилася, а в деяких випадках взагалі зникла.

Аналіз показав, що алкоголь більше впливає на ризик смерті жінок. Наприклад, підвищений ризик смерті для жінок, які випивають 65 г і більше на день, становив 61%, що майже вдвічі більше, ніж у чоловіків, які випивають стільки ж.

Як усім відомо, пивні п’янички мають пивний живіт. Це відбувається через кобальт, який міститься у піні. Цей елемент шкодить серцю та судинам, викликає «синдром бичачого серця». У результаті стінки серця стають товстими, а порожнини розширюються, що призводить до швидкого зносу серця. Крім того, ці патології можуть спричинити ішемію серця та тромбоемболію легеневої артерії, що збільшує ризик серцевого нападу у пивних алкоголіків. Через швидке всмоктування пива і переповнення кровоносних судин у людей, які страждають на алкогольну залежність, виникає гіпертонія та варикозне розширення вен.

Науковці зазначають, що при вживанні 3-6 стандартних напоїв на тиждень збільшується ризик розвитку кількох видів раку, включаючи рак молочної залози та товстої кишки. 7 та більше стандартних порцій алкоголю на тиждень значно збільшують ризик серцевих захворювань чи інсульту. За стандартну дозу часто беруть напій, що містить 14 г спирту. Загалом найбільш безпечні два стандартні напої або менше на тиждень – на цьому рівні ризик наслідків для себе чи інших мінімальний. 

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Теги: алкоголь хвороби гіпертонія вчені

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