«Має багато мутацій». Українські вчені оприлюднили важливі дані про штам «Омікрон»

Наразі відбувається створення платформи для ефективного клонування вірусів

Науковці Інституту молекулярної біології (ІМБГ) Національної академії наук України планують створити універсальну касетну платформу, в яку можна клонувати та швидко змінювати будь-які штами та варіанти будь-яких вірусів і патогенів для отримання різних типів вакцин: ДНК, РНК та білкових. Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

«Найближчим часом цей напрямок стане дуже актуальним, оскільки жодна іноземна фармацевтична компанія через власні фінансові інтереси та бажання якомога більше заробити на існуючих розробках не здатна так швидко реагувати на мінливу ситуацію», – йдеться у дописі.

«Важливо, щоб усвідомлення владою того факту, що пандемія – це теж війна, якій не видно кінця і невідомо, звідки і який прийде ворог, реалізувалося у конкретні справи та національні наукові програми», – наголосили автори допису.

Рішення працювати над власними вакцинами вчені прийняли, коли дійшли висновку, що причиною нової хвилі пандемії у світі є дочірній варіант штаму «Омікрон» – BA.1. Якщо материнський штам «Омікрон» (B.1.1.529) наразі виявлено у 18 країнах, то найактивніший з його дочірніх варіантів (BA.1) – щонайменше у 84 країнах; варіант BA.2 – у семи країнах, а BA.3 – поки що у двох.

«Два тижні тому «Омікрон» BA.1 становив 14% від виявлених у світі штамів вірусу SARS-CoV-2, а наприкінці минулого тижня – вже 20%», – зазначається у дописі.

Водночас науковці зауважили, що агресивні варіанти штаму «Дельта продовжують активно розповсюджуватись світом, зокрема й Україною: «Так, згідно з останніми результатами повногеномного секвенування, проведеного науковцями нашого Інституту молекулярної біології і генетики, наприкінці листопада – на початку грудня в Україні цілковито панував штам Дельта».

Проте, за словами вчених, «Омікрон» поширюється значно швидше за попередні штами коронавірусу. Також відомо, що штам «Омікрон» має багато мутацій, чим відрізняється від попередніх небезпечних штамів, зокрема «Альфа» та «Дельта».

«Але дочірні варіанти «Омікрону» теж мають відмінності практично в усіх структурних елементах вірусу. В основному це «гарячі точки», тобто багато з них вже спостерігались у інших штамах та варіантах, але мають значення комбінації надбаних мутацій, які разом можуть надавати інші властивості, що потребує ретельного аналізу, який ми проводитимемо надалі», – пишуть науковці.

«Омікрон» викликає занепокоєння, насамперед завдяки дуже швидкому розповсюдженню та стійкості до існуючих вакцин. Низка країн вже запровадила введення своїм громадянам 3-ої або 4-ої «бустерної» дози вакцини, які були ефективними проти попередніх штамів. Чи здатні наявні вакцини зупинити нову хвилю пандемії, наразі невідомо.

Нагадаємо, українські науковці з Інституту біології клітин Національної академії наук призупинили подальшу розробку вакцини від коронавірусу. Причиною стала нестача грошей та відсутність інтересу з боку влади.

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