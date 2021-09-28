  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Купив «ковідний» документ, щоб не сидіти на самоізоляції. Українець заплатить великий штраф

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фейковий документ обійшовся обвинуваченому у 100 злотих - Купив «ковідний» документ, щоб не сидіти на самоізоляції. Українець заплатить великий штраф
    Фейковий документ обійшовся обвинуваченому у 100 злотих
    фото з відкритих джерел

    Обвинувачений повністю визнав вину

    Любомльський районний суд Волинської області визнав винним непрацюючого місцевого мешканця у підробці документів і покарав штрафом 8,5 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 вересня.

    На початку серпня 2021 року замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи виготовлення підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику. Фейковий документ обійшовся у 100 злотих (приблизно 700 грн).

    23 серпня під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці обвинувачений надав міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику від Covid-19 як підставу звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції на території України. Однак такий документ у дійсності не видавався Волинською обласною клінічною лікарнею.

    Обвинувачений повністю визнав вину і щиро розкаявся. Зрештою, суд дійшов висновку, що покарання у вигляді штрафу. При цьому суд не вбачав підстав для призначення більш суворого покарання у вигляді арешту чи обмеження волі.

    Як повідомляв «Главком», на Івано-Франківщині лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

    Нагадаємо, влітку Офіс генпрокурора виявив у Тернополі схему виготовлення підроблених документів про результати ПЛР-тестування на коронавірус. Такі «довідки» використовувалися для безперешкодного перетину кордону.

    До слова, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

    Теги: вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Купив «ковідний» документ, щоб не сидіти на самоізоляції. Українець заплатить великий штраф