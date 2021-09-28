Купив «ковідний» документ, щоб не сидіти на самоізоляції. Українець заплатить великий штраф

Обвинувачений повністю визнав вину

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним непрацюючого місцевого мешканця у підробці документів і покарав штрафом 8,5 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 вересня.

На початку серпня 2021 року замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи виготовлення підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику. Фейковий документ обійшовся у 100 злотих (приблизно 700 грн).

23 серпня під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці обвинувачений надав міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику від Covid-19 як підставу звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції на території України. Однак такий документ у дійсності не видавався Волинською обласною клінічною лікарнею.

Обвинувачений повністю визнав вину і щиро розкаявся. Зрештою, суд дійшов висновку, що покарання у вигляді штрафу. При цьому суд не вбачав підстав для призначення більш суворого покарання у вигляді арешту чи обмеження волі.

Як повідомляв «Главком», на Івано-Франківщині лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

Нагадаємо, влітку Офіс генпрокурора виявив у Тернополі схему виготовлення підроблених документів про результати ПЛР-тестування на коронавірус. Такі «довідки» використовувалися для безперешкодного перетину кордону.

До слова, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.