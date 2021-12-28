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    Греція вводить новорічний карантин, щоб стримати штам «Омікрон»

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    Греція посилює карантинні обмеження, щоб стримати поширення штаму Омікрон - Греція вводить новорічний карантин, щоб стримати штам «Омікрон»
    Греція посилює карантинні обмеження, щоб стримати поширення штаму Омікрон
    фото з відкритих джерел

    Нові обмеження діятимуть з 3 січня до 16 січня та здебільшого торкнуться роботи закладів

    Греція оголосила про додаткові обмеження, які діятимуть з 3 по 16 січня, щоб стримати подальший сплеск заражень Covid-19, орієнтовані переважно на нічні розважальні заклади. Про це пише Reuters.

    Оскільки кількість підтверджених нових випадків Covid-19 у понеділок зросла до рекордних 9 284 та 66 смертей, міністр охорони здоров’я заявив, що згідно з новими заходами маски з високим рівнем захисту стануть обов’язковими в супермаркетах, громадському транспорті та закладах харчування.

    Бари та ресторани повинні будуть закритися опівночі, а постійних відвідувачів у розважальних закладах не дозволять. Також буде максимальне обмеження в шість осіб за столиком.

    «Якщо ми виявимо, що ці заходи не будуть дотримані, ми заборонимо музику (у розважальних закладах-ред)», — сказав на пресконференції міністр охорони здоров’я Танос Плевріс.

    Уряд також вирішив обмежити відвідування спортивних заходів до 10% місткості або верхньої межі 1 000 осіб. Відвідувачам закладів догляду за людьми похилого віку буде дозволено відвідувати пацієнтів, якщо вони зможуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом попередніх 48 годин.

    Нагадаємо, Кіпр нещодавно теж змінив правила в'їзду для українців.

    Крім того, у Польщі з 15 грудня почали діяти нові правила в'їзду в країну. Всі особи, які прибули на територію країни з-за меж Шенгенської зони, повинні мати негативний тест на Covid-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

    До слова, Австрія закрилась для невакцинованих туристів.

    Минулого тижня Італія закрилась для українських туристів. В авіакомпанії МАУ розповіли, що робити з авіаквитками.

    Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни. Крім того, Греція посилила правила в'їзду в країну з 19 грудня.

    9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

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    Теги: міністр Греція карантин харчування
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    Греція вводить новорічний карантин, щоб стримати штам «Омікрон»