Київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії переїхав до Львова

Після нашої перемоги спеціалісти Центру повернуться до Києва, а місцева влада вже працює над тим, аби філія закладу залишилась у Львові і надалі

Лікарі вже оглядають та консультують маленьких пацієнтів, операції розпочнуться з наступного тижня

На час воєнних дій філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії переїхала до Львова. Відтепер один з лідерів української медичної галузі працюватиме на базі Львівського обласного кардіоцентру за адресою: вулиця Кульпарківська, 35.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Тут облаштували приміщення для проведення консультацій, операцій, реанімації та післяопераційного періоду маленьких пацієнтів», – зазначив Козицький.

Лікарі вже оглядають та консультують маленьких пацієнтів, операції розпочнуться з наступного тижня. Для цього з Києва до Львова перевезли обладнання та розхідні матеріали.

Після нашої перемоги спеціалісти Центру повернуться до Києва, а місцева влада вже працює над тим, аби філія закладу залишилась у Львові і надалі.

Нагадаємо, 17 березня на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві. Також 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.