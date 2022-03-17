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    Київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії переїхав до Львова

    Після нашої перемоги спеціалісти Центру повернуться до Києва, а місцева влада вже працює над тим, аби філія закладу залишилась у Львові і надалі - Київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії переїхав до Львова
    Після нашої перемоги спеціалісти Центру повернуться до Києва, а місцева влада вже працює над тим, аби філія закладу залишилась у Львові і надалі

    Лікарі вже оглядають та консультують маленьких пацієнтів, операції розпочнуться з наступного тижня

    На час воєнних дій філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії переїхала до Львова. Відтепер один з лідерів української медичної галузі працюватиме на базі Львівського обласного кардіоцентру за адресою: вулиця Кульпарківська, 35.

    Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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    Київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії переїхав до Львова
    Київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії переїхав до Львова

    «Тут облаштували приміщення для проведення консультацій, операцій, реанімації та післяопераційного періоду маленьких пацієнтів», – зазначив Козицький.

    Лікарі вже оглядають та консультують маленьких пацієнтів, операції розпочнуться з наступного тижня. Для цього з Києва до Львова перевезли обладнання та розхідні матеріали.

    Після нашої перемоги спеціалісти Центру повернуться до Києва, а місцева влада вже працює над тим, аби філія закладу залишилась у Львові і надалі.

    Нагадаємо, 17 березня на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві. Також 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.

    Теги: окупанти Київ Львівщина лікарня
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    Київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії переїхав до Львова