Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)

Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі

Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики.

Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають.

На даний момент постраждалих не виявлено.

Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.

Головне управління ДСНС у Києві повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у трьох житлових будинках.

Пожежу на загальній площі 150 кв. м було ліквідовано о 18:42.

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.