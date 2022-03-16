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    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)

    Російські військові обстріляли приватні будинки в Києві - Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    Російські військові обстріляли приватні будинки в Києві
    фото:t.me/vitaliy_klitschko

    Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі

    Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики.

    Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають.

    На даний момент постраждалих не виявлено.

    Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.

    Головне управління ДСНС у Києві повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у трьох житлових будинках.

    Пожежу на загальній площі 150 кв. м було ліквідовано о 18:42.

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    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
    фото: Головне управління ДСНС у Києві

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

    Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

    Теги: окупанти Віталій Кличко Київ ДСНС рятувальники
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    Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)