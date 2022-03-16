Окупанти знову обстріляли Київ: зруйновано будинки і газопровід (фото)
Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі
Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики.
Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають.
На даний момент постраждалих не виявлено.
Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.
Головне управління ДСНС у Києві повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у трьох житлових будинках.
Пожежу на загальній площі 150 кв. м було ліквідовано о 18:42.
Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.
Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.