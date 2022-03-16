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    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)

    Уламки снаряду влучили у 12-поверховий будинок - Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Уламки снаряду влучили у 12-поверховий будинок
    фото: ДСНС

    Пошкоджені два будинки в Шевченківському районі

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва, що стався на світанку 16 березня, стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 6:16.

    На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинокстався обвал будинку на 12 та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

    Рятувальники приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.

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    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)
    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)

    На місці задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 рятувальників.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

    Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву

    Теги: вибух окупанти Київ війна обстріл рятувальники будинок #stoprussia
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    Через ракетний удар обвалився будинок у Києві (фото)